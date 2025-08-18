Polizei kann nicht mehr eingreifen: Betrunkener Fahrer prallt in Auto

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag einen Autounfall in Immenstadt verursacht. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Immenstadt: Auffahrunfall zwischen zwei Autos

Nach Angaben der Polizei ging bei den Beamten gegen 11.40 Uhr ein Zeugenanruf ein, der von einem Pkw-Fahrer berichtete, der in Schlangenlinien unterwegs war. Noch bevor die Streifenbesatzung das Fahrzeug anhalten konnte, kollidierte der 43-jährige Fahrer in der Lindauer Straße mit einem vor ihm abbremsenden Fahrzeug.

Autounfall in Immenstadt: Betrunkenen Fahrer erwarten Konsequenzen

Die Beamten führten einen Alkoholtest durch, der bei dem Fahrer einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei ordnete bei dem alkoholisierten Fahrer eine Blutentnahme an, beschlagnahmte seinen Führerschein und untersagte ihm die Weiterfahrt. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

