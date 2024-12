Zahlreiche Glätteunfälle im Oberallgäu am Tag vor Heiligabend - ein Schwerverletzter

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Immenstadt passierten gestern am Montagabend (23.12.2024) gleich mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des Schneefalls. In Wertach kurz vor Oberjoch geriet ein 27-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern. Der Pkw kippte auf die Seite und schlitterte auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Gegenverkehr. Alle Beteiligten blieben laut Polizei glücklicherweise unverletzt

Unfall gestern in Kalzhofen im Allgäu: Beifahrer schwer verletzt

Kurze Zeit später folgte ein weiterer Unfall in Kalzhofen. Dabei kam ein 30-Jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer und eine weitere Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Auch in Immenstadt ereigneten sich am Abend zwei Unfälle, die jedoch lediglich kleinere Blechschäden zur Folge hatten. Die Unfallursache führt die Polizei in allen Fällen auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurück. Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wintereinbruch im Allgäu: Unfälle auch in Oberstdorf

In Oberstdorf kam es in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember in der Birgsauerstraße zu zwei Unfällen, bei denen der jeweilige Verursacher bislang nicht bekannt ist. Am Renksteg fuhr ein Fahrzeug in nördliche Richtung, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzzaun. Weiter im Süden, im Bereich der Lawinenverbauungen, kam einAuto bei der Fahrt in Richtung Fellhornbahn nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen.

In beiden Fällen liegt der Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Fahrbahn war schneebedeckt, die Polizei geht von nicht angepasster Geschwindigkeit aus. Hinweise zu den Unfallverursachern nimmt die Polizei Oberstdorf unter der Telefonnummer 08322-96040 entgegen.

Bereits zuvor am Montagabend kam ein 54-jähriger Pkw-Fahrer auf der Westumgehung bei Oberstdorf ins Rutschen. Auch hier war die Geschwindigkeit den Verhältnissen wohl nicht angepasst, teilt die Polizei mit. Vor dem Unfall geriet das Auto des Mannes nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei, teilt die zuständige Polizeiinspektion Sonthofen mit.