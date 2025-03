Steuerelektronik manipuliert: Vandalismus bei der Söllereckbahn

Der Andrang war am Sonntagmorgen bei der Söllereckbahn groß, doch die Bahn nahm erst kurz nach zehn Uhr ihren Betrieb auf. Grund war „zum wiederholten Mal ein Vandalismusvorfall bei der Söllereckbahn der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen“, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit.

Söllereckbahn: Mitarbeiter entdeckt Manipulation - Bahn geht in Betrieb

Es habe sich um eine Manipulation an der elektronischen Steuerung der Bahn gehandelt. Ein Mitarbeiter habe den Fehler glücklicherweise schnell gefunden. „So konnte die Bahn noch am Sonntagvormittag in Betrieb gehen.“ Der Bahnvorstand habe die Polizei informiert, teilt der Sprecher mit. Nun ermitteln die Beamten zu dem Vandalismusvorfall.

