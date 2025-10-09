Verbrannte Spiegeleier lösen Feuerwehreinsatz in Sonthofen aus

Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Sonthofen zu einem Einsatz in der Albrecht-Dürer-Straße ausrücken. Grund waren verbrannte Spiegeleier.

Sonthofen: Verbrannte Spiegeleier lösen Feuermelder aus

Laut Angaben der Polizei wollte eine 54-jährige Frau in den frühen Morgenstunden eine Familienangehörige bekochen. Dabei verbrannten allerdings die Spiegeleier in der Pfanne und lösten den Feuermelder aus.

Verrauchte Wohnung wegen Kochunfall

Wegen der mittelstarken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr Sonthofen mit mehreren Fahrzeugen anrücken. Nach kurzem Entlüften der Wohnung konnte der Einsatz jedoch wieder beendet werden. Die 54-Jährige wurde der Polizei zufolge nicht verletzt.

