Ungewöhnlicher Einsatz

Verbrannte Spiegeleier lösen Feuerwehreinsatz in Sonthofen aus

Eine Frau hat in Sonthofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie hatte Spiegeleier gebraten, die in der Pfanne verbrannt sind.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Verbrannte Spiegeleier haben am Donnerstag in Sonthofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst
    Verbrannte Spiegeleier haben am Donnerstag in Sonthofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst Foto: Uli Deck/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Sonthofen zu einem Einsatz in der Albrecht-Dürer-Straße ausrücken. Grund waren verbrannte Spiegeleier.

    Sonthofen: Verbrannte Spiegeleier lösen Feuermelder aus

    Laut Angaben der Polizei wollte eine 54-jährige Frau in den frühen Morgenstunden eine Familienangehörige bekochen. Dabei verbrannten allerdings die Spiegeleier in der Pfanne und lösten den Feuermelder aus.

    Verrauchte Wohnung wegen Kochunfall

    Wegen der mittelstarken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr Sonthofen mit mehreren Fahrzeugen anrücken. Nach kurzem Entlüften der Wohnung konnte der Einsatz jedoch wieder beendet werden. Die 54-Jährige wurde der Polizei zufolge nicht verletzt.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Sonthofen im Allgäu

