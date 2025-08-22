Icon Menü
Viehscheid Obermaiselstein 2025: Festzelt kehrt zurück in die Dorfmitte. Brauchtum und Party

Brauchtum

Viehscheid in Obermaiselstein: Hier steht 2025 das große Festzelt mit Ausschank bis 2 Uhr nachts

Wie viel Party darf sein, um das Brauchtum nicht zu behindern? In Obermaiselstein sucht man nach einem Kompromiss für die Feier rund um den Viehscheid.
Von Sibylle Mettler
    • |
    • |
    • |
    Tausende Schaulustige säumen die Straßen, wenn der Viehscheid in Obermaiselstein stattfindet.
    Tausende Schaulustige säumen die Straßen, wenn der Viehscheid in Obermaiselstein stattfindet. Foto: Andrea Liss (Archiv)

    Der ehemals wohl beliebteste Viehscheid im Allgäu und in ganz Deutschland bekommt ein Stück seines alten Glanzes zurück. Das Festzelt steht wieder an seinem altanstammten Platz in der Dorfmitte, wenn rund 1300 Stück Vieh von elf Alpen zum Scheid nach Obermaiselstein laufen. Der Viehscheid in Obermaiselstein findet am Samstag, 20. September 2025, statt. Doch große Partys mit bis zu 25.000 Zuschauern, wie in früheren Jahren, soll es nicht mehr geben, betonen die Organisatoren. Gefeiert wird in dem Tourismusort zwischen Oberstdorf und Fischen trotzdem, an einer Stelle sogar bis in die Nacht.

