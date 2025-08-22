Viehscheid in Obermaiselstein: Hier steht 2025 das große Festzelt mit Ausschank bis 2 Uhr nachts

Der ehemals wohl beliebteste Viehscheid im Allgäu und in ganz Deutschland bekommt ein Stück seines alten Glanzes zurück. Das Festzelt steht wieder an seinem altanstammten Platz in der Dorfmitte, wenn rund 1300 Stück Vieh von elf Alpen zum Scheid nach Obermaiselstein laufen. Der Viehscheid in Obermaiselstein findet am Samstag, 20. September 2025, statt. Doch große Partys mit bis zu 25.000 Zuschauern, wie in früheren Jahren, soll es nicht mehr geben, betonen die Organisatoren. Gefeiert wird in dem Tourismusort zwischen Oberstdorf und Fischen trotzdem, an einer Stelle sogar bis in die Nacht.
Brauchtum
