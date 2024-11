Wenn die Schulter schmerzt: Ursachen, Symptome und Therapien

Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk des Körpers und besteht aus vielen Strukturen. „Zu den wichtigsten gehören der Kopf des Oberarms, der in der Schulterpfanne sitzt, sein Schaft und die umliegende Rotatorenmanschette“, erklärt Dr. Rainer Zinser. Er ist Oberarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie an der Klinik Immenstadt. Beim Vortrag „Die schmerzhafte Schulter und deren Behandlung“ erläuterte er in Oberstaufen im Rahmen einer Vortragsreihe des Klinikbundes Allgäu die Möglichkeiten, die Beweglichkeit der Schulter wieder herzustellen. Die häufigsten Erkrankungen im Überblick:

