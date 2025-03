Sieg im ersten Wahlgang: Joachim Fritz ist neuer Walser Bürgermeister

Der neue Walser Bürgermeister heißt Joachim Fritz: Der 50-jährige FPÖ-Landtagsabgeordnete setzte sich mit 55 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang deutlich gegen seine Konkurrenten Gerd Hammerer (37 Prozent) und Bernhard Fritz (8 Prozent) durch. Der Amtsinhaber Andi Haid war nach 15 Jahren als Bürgermeister nicht mehr angetreten.

Eine Überraschung gab es bei der gleichzeitig stattfindenden Wahl zur Gemeindevertretung: Dort holte die Initiative Pro Kleinwalsertal (PRO), die keinen Bürgermeisterkandidaten stellte, mit 33 Prozent die meisten Stimmen. Die Liste des neuen Bürgermeisters „Joachim Fritz, Freiheitliche und Parteifreie Kleinwalsertal“ (FPF) kam auf 31 Prozent, die Offene Bürgerliste landete bei 26 Prozent und die Walser Liste bei 10 Prozent.

Die Bürgerinnen und Bürger im Kleinwalsertal waren am Sonntag aufgerufen, den Bürgermeister und die Gemeindevertretung zu wählen. Um die Plätze im Kommunalparlament konkurrierten vier Listen: Offene Bürgerliste Kleinwalsertal (OBL), Walser Liste (WL), Initiative Pro Kleinwalsertal (PRO) und Joachim Fritz, Freiheitliche und Parteifreie Kleinwalsertal (FPF).

Den Chefsessel im Walser Gemeindeamt wollten am Sonntag drei Kandidaten erobern: Gerhard Hammerer (OBL), Bernhard Fritz (WL) und Joachim Fritz (FPF). Clemens Paul ist Spitzenkandidat der PRO, bewirbt sich aber nicht um den Bürgermeisterposten. Alle vier Kandidaten standen bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung am Dienstag im voll besetzten Walserhaus Rede und Antwort.

In allen 96 Vorarlberger Gemeinden fanden am Sonntag Wahlen statt. Wahlberechtigt waren insgesamt 307.890 Bürger. Das sind rund 36.000 mehr als bei der Landtagswahl 2024. Grund: Bei den Gemeindewahlen dürfen alle Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in einer Vorarlberger Gemeinde wählen. Im Kleinwalsertal gibt es 4164 Wahlberechtigte, davon sind 2008 EU-Bürger.