Das ist dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang geboten

Das Besondere am Bad Hindelanger Erlebnis-Weihnachtsmarkt sind die Abend-Umzüge mit leuchtenden Märchenfiguren, aber auch mit Maria und Josef sowie den Heiligen Drei Königen, die auf dem Kamel durch den Ort reiten. Bemerkenswert ist auch, dass die Ortsmitte von Bad Hindelang zum weihnachtlichen Dorf wird und in das Marktgelände eingebunden ist. Ebenfalls ungewöhnlich ist, dass Linienbusse von Sonthofen, Hinterstein und Wertach nach Bad Hindelang an Weihnachtsmarkttagen kostenlos genutzt werden dürfen. Am Donnerstag, 28. November, 14 Uhr, geht es los.

Silvia Reich-Recla

Bad Hindelang

Weihnachtsmarkt