Polizei ermittelt gegen Wildpinkler bei Faschingsumzug in Fischen

Ein Rückblick in die Hochtage des Faschings: Beim Umzug in Fischen spricht der Sicherheitsdienst einen Mann an, weil er in irgendeine Ecke pinkelte. Wohin genau, kann die Polizei auf Nachfrage einige Tage später nicht sagen. Aber eins scheint klar zu sein. Der Sicherheitsdienst hält den Mann fest und ruft die Polizei. Die Beamten möchten seine Personalien feststellen, der Mann aber wehrt sich, versucht davonzurennen. Die Beamten überwältigen und fesseln ihn, nehmen ihn mit zur Polizeidienststelle. Und das alles nur, weil er seine Notdurft verrichten musste. Was ist der Hintergrund?

