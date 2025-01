Bürgerentscheid in Obermaiselstein: Grünfläche oder Alpinium neben der „Alten Schmiede“?

„Sind Sie dafür, dass die Grundstücksfläche nördlich der „Alten Schmiede“ in der Hand der Gemeinde Obermaiselstein verbleibt und als Grünfläche und / oder als Gartenanlage der „Alten Schmiede“ genutzt wird?“ Auf diese Frage sollen die Bürgerinnen und Bürger in Obermaiselstein am Sonntag, 23. Februar, dem Tag der Bundestagswahl, eine Antwort geben. Eine Initiative um Hannes Kling möchte erreichen, dass neben der „Alte Schmiede“ eine Wiese entsteht. Der Gemeinderat und Bürgermeister Frank Fischer wollen, dass das Alpinium dort Büroräume bekommt. In dem Bürgerentscheid geht es laut der Gemeinde um 300 Quadratmeter Grund.

