Camping am Gardasee: Wann startet die Saison zum Zelten?

Ein Zelt ins Auto, ab auf die Straße und los in Richtung Gardasee. Diese Idee haben jedes Jahr viele Deutsche, die Lust auf Sonne, Badespaß und die Sehenswürdigkeiten am größten See Italiens haben. Aus dem Süden Deutschlands dauert die Anreise in der Regel nicht länger als einen halben Tag, aus nördlicheren Gebieten ist sie immerhin an einem Reisetag möglich. Trotz der überschaubaren Entfernung locken auf der südlichen Seite der Alpen höhere Temperaturen und das klassische Klima Norditaliens. Doch ab wann ist es möglich, am Gardasee zu zelten?

Wann startet die Camping-Saison am Gardasee zum Zelten?

Unsere Analyse zeigt, dass die Saison bei den meisten Campingplätzen am Gardasee zwischen Mitte März und Anfang April beginnt. Sie endet im Laufe des Oktobers. Die Bedingungen für das Zelten sind im März und April gut, wie ein Blick auf das Wetter zeigt. Laut wetter.de liegen die Durchschnittstemperaturen am Gardasee im März um die 15 Grad und im April um die 18 Grad Celsius. Wenn man bedenkt, dass das Umweltbundesamt die ideale Schlaftemperatur um die 17 Grad einordnet. Speziell zu Ostern können Sie die besonderen Bräuche am Gardasee kennenlernen.

Manche Campingplätze haben ganzjährig geöffnet, auch Wintercampen ist am Gardasee daher möglich. Wer keinen passenden Campingplatz findet oder Geld sparen möchte, sollte allerdings nicht auf die Idee kommen, ein Zelt auf eine Faust an einem freien Platz aufzubauen und dort ein Lager aufzuschlagen. Das Portal gardasee.de berichtet, dass Wildcampen streng verboten ist. Das Verbot zum Wildcampen gilt demnach nicht nur am Gardasee, sondern auch im Rest Italiens - und gilt auch für Wohnwagen und Wohnmobile.

Zelten am Gardasee: Wie unterscheiden sich die Preise innerhalb der Saison?

Wer im März oder April am Gardasee zelten möchte, kann bei einigen Campingplätzen einen günstigen Tarif wahrnehmen. In der Regel zählen die beiden Monate zur Vorsaison. Am teuersten wird es bei fast allen Campingplätzen im Juli und August. Die Nachfrage auf Zeltplätze ist während diesen Monaten, die zur Hauptsaison gehören, besonders hoch. Ein Schnäppchen können Sie häufig wieder im September oder Oktober machen.

Zur Erklärung: Die Preise beim Camping am Gardasee unterscheiden sich nach Jahreszeiten und Monaten. Auf der Preisliste von manchen Campingplätzen gibt es bis zu zehn verschiedene Preiskategorien über eine Saison hinweg. Andere beschränken sich auf eine Vorsaison, eine Hauptsaison und eine Nebensaison.

Übrigens: Am Gardasee gibt es mehrere Möglichkeiten, Glamping, also Luxus-Camping, auszuprobieren.