Kurz vor dem Gardasee: Deutsche Urlauberin springt auf Brennerautobahn plötzlich aus dem Auto – was ist passiert?

Für viele Urlauber, die nach Italien reisen, ist die Brenner-Autobahn eine wichtige Etappe auf der Fahrt. Ist diese passiert, ist etwa der Gardasee nicht mehr weit. Auf dieser viel befahrenen Straße kam es vergangenen Freitag allerdings zu einem Unfall, dessen Hergang selbst für erfahrene Einsatzkräfte nicht alltäglich sein dürfte: Eine Frau ist bei hoher Geschwindigkeit aus einem fahrenden Auto gestürzt. Die italienische Polizei ermittelt.

Unfall kurz vor dem Gardasee: Was ist passiert?

Am 1. August kam es abends um etwa 20.15 Uhr zu einem gefährlichen Unfall: Eine deutsche Touristin war als Beifahrerin mit einem Mann auf dem Brenner unterwegs, als sie aus dem fahrenden Auto stürzte. Der Unfall ereignete sich in der Region Trentino zwischen Ala-Avio und Rovereto Süd, wie der italienische Nachrichtensender Rai berichtete.

Die 49-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht. Trotz der Verletzungen ist ihr Zustand stabil, sie schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und auch den Mann, der das Auto gefahren hat, befragt. Was dieser zum Unfallhergang berichtet hat und warum sich die Frau aus dem Auto stürzte, ist nach Angaben von Rai bislang nicht bekannt.

Übrigens: Am Gardasee ereignen sich immer wieder Unfälle – aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen kommt es am See immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Zuletzt konnte ein 27-Jähriger nach dem Schwimmen nur noch tot aus dem See geborgen werden. Ein anderer Tourist erlitt im Gardasee an seinem Geburtstag einen Schwächeanfall und starb vor den Augen seiner Frau. Zum anderen verunglücken auch einige Radfahrer an Italiens größtem See. So stürzte etwa ein Radler bei einer Pinkelpause in den Tod.

Aber auch in den Bergen lauern Gefahren in Form von Luchs, Wolf und Bären. So treffen Einheimische wie Touristen immer wieder auf angriffslustige Bären. Dabei sollten sie bestimmte Fehler vermeiden.