Österreich im Teillockdown: In Jungholz und im Kleinwalsertal spürt man aktuell noch keine Auswirkungen. Bürgermeisterin Konrad sorgt sich aber um die Zukunft.

17.11.2021 | Stand: 13:59 Uhr

Seit Montag also Teillockdown: Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf in ganz Österreich – so auch im Kleinwalsertal und in Jungholz – nur mit triftigem Grund außer Haus. Bisher sei davon in Jungholz nicht viel zu spüren, berichtet Bürgermeisterin Karina Konrad. Doch sie fürchtet: „Das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft“, sagt Konrad, die selbst geimpft ist.