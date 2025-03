Kaufbeuren muss auf die Zähne beißen

Ein weiteres Vier-Punkte-Spiel steht am Sonntag auf dem Programm der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Sie müssen in der Bezirksoberliga beim punktgleichen TSV Herrsching II antreten.

Kaufbeuren und Herrsching trennt nur die Tordifferenz

Nur ganze 9 Tore beträgt die Differenz zwischen dem Tabellenachten, der SG, und dem Neunten, TSV Herrsching. Allein das verdeutlicht die Brisanz und die Wichtigkeit dieser Begegnung. Die Kaufbeurer hatten diese Saison schon das eine oder andere „Vier-Punkte-Spiel“ gegen direkte Konkurrenten zu absolvieren. Davon gingen auch einige verloren. Erst die letzten Partien gegen Teams auf Augenhöhe gestalteten die Mannen um Kapitän Roman Haggenmüller erfolgreich.

Niklas Klöck und Patrick Spitschan sind fraglich

Ein wichtiger Faktor für den Aufschwung und die Stabilisierung der Leistung ist sicherlich auch, dass die jungen Spieler sich immer besser in der BOL zurechtfinden und Trainer Christian Klöck zusätzlich auf einige erfahrene Akteure zurückgreifen kann. Konstantin Balkow verleiht dem Angriff mehr Durchschlagskraft. Und wenn Niklas Klöck und Patrick Spitschan berufsbedingt nicht ausfallen, dann ist die Mannschaft nur schwer auszurechnen und für jeden Gegner in der Liga gefährlich. Auch die Bereitschaft, für das Team zu kämpfen, und mal Schmerzen vergessen, ist bemerkenswert. So stellt sich Florian Bartelt trotz massiver Rückenprobleme immer wieder in den Dienst der Mannschaft. Auch Benedikt Glas biss lange Zeit auf die Zähne – trotz Achillessehnenprobleme.

Die SG schwimmt zuletzt auf einer Erfolgswelle

Das Ergebnis ist an den vergangenen drei Partien zu sehen, die allesamt gewonnen wurden. Auch gegen Spitzenreiter Eichenau war die SG kurz vor einer Überraschung. Das sollte und muss der Mannschaft einfach Selbstvertrauen geben für die kommende Aufgabe. Dennoch stellt sich am Sonntag ein ganz anderer Gegner.

Herrsching II verstärkt sich wohl mit Oberligaspielern

Im Hinspiel bezwang die SG das Team vom Ammersee zwar deutlich mit 36:24. Doch nun wird vermutlich eine veränderte Mannschaft auf der Platte in der Nikolaushalle stehen: Die Oberligamannschaft der Gastgeber trifft vor dem Spiel gegen die Wertachstädter auf den FC Bayern München. Es ist zu vermuten, dass die Reserve des TSV den einen oder anderen spielberechtigten Akteur dann aufbieten wird.

Aber auch ohne die Verstärkungen ist Herrsching gefährlich. Mit Aladin Huskic hat der TSV einen erfahrenen Akteur wieder dazu gewonnen, der in seinen bis dato fünf absolvierten Partien 39 Treffer erzielt hat – 7,8 pro Spiel. Und auch Linus Ruhwandl hat einen Schnitt von 6,29 pro Partie und wird regelmäßig in der Oberliga eingesetzt.

Ein Sieg kann die SG nach oben spülen

Die Aufgabenstellung ist zwar schwer für Coach Klöck und seine Mannen – aber nicht unlösbar. Bei einem doppelten Punktgewinn und einer Niederlage von Sonthofen beim Eichenauer SV wären die Wertachstädter wieder an den Oberallgäuern vorbei. Es bleibt fünf Spieltage vor dem Ende noch spannend, was den Kampf um den Verbleib in der Bezirksoberliga angeht. Anwurf ist am Sonntag in Herrsching um 18.30 Uhr.

Die weibliche B-Jugend ist am Samstag ab 18 Uhr in Biessenhofen zu Gast. In der Wertachsporthalle trifft sie auf die SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Die männliche C-Jugend ist am Samstag ab 12 Uhr beim TSV Ottobeuren II (a.K.) zu Gast. Und in der Wertachsporthalle in Biessenhofen findet am Samstag eine Spielrunde der E-Jugend statt. Ab 9 Uhr sind die Anfänger am Start und ab 12.30 Uhr die Fortgeschrittenen. In beiden Altersgruppen tritt auch die Kaufbeurer SG an.