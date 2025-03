AC Kaufbeuren schultert zum Abschluss Saisonrekord

In der Sporthalle des Jakob-Brucker-Gymnasiums hat für den AC Kaufbeuren das Finale im Gewichtheben der Bayernliga stattgefunden. Die Mannschaft des ACK trat gegen den TSV Forstenried an – mit der Befürchtung, eine Niederlage einstecken zu müssen. Doch die Kaufbeurer überraschten die knapp 150 sportbegeisterten Zuschauer.

Mannschaft des ACK stemmt 418.6 Punkte

Mit der für Kaufbeurer Verhältnisse erstaunlichen Zahl von 418.6 Relativpunkten gelang es dem ACK, die Konkurrenz mit 385.5 Relativpunkten haushoch zu schlagen. Mit dem Sieg in der Tasche sicherte sich der Neuling gleichzeitig den fünften von acht Plätzen in der Liga. Die Leistung gegen Forstenried entspricht der Bestleistung der Mannschaft in dieser Saison.

Kaufbeuren stellt vier Frauen an die Hantel

Das olympische Gewichtheben setzt sich aus den Disziplinen Reißen und Stoßen zusammen. Mona Weber (46 Kilo im Reißen und 57 Kilo im Stoßen), Ayleen Bocretsion (51 Kilo/67 Kilo), Charlotte Stirnweis (72 Kilo/82 Kilo), Jenny Friedl (65 Kilo/77 Kilo), John Boger (94 Kilo/120 Kilo) und Marco Lilienblum (104 Kilo/125 Kilo) hoben das Team erfolgreich zum Sieg. Daneben starteten Damian Engel (93 Kilo/124 Kilo), Simon Zimmerlein (66 Kilo/86 Kilo) und Til Mohry (80 Kilo im Reißen) für den ACK außer Konkurrenz.

Trainer Alfred Weber stolz

Nicht nur die Athleten sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, auch Trainer Alfred Weber zeigt sich stolz. „Was die Jungs und Mädels hier geleistet haben, zeigt mir, dass sich das monatelange Training gelohnt haben. Die Mühe und Leistung des Teams gibt mir als Trainer die nötige Motivation für anstehende Wettkämpfe“.

Rückblickend wurde die Saison der Gewichtheber von Siegen, Niederlagen, erfolgreichen Heimkämpfen und besonders von Emotionen geprägt. Die Heimkämpfe wurden auch durch fünf größere Sponsoren ermöglicht, bei denen sich ACK ausdrücklich bedankt – und natürlich bei den etwa 50 Helfern und Helferinnen sowie den Zuschauern bei den Heimwettkämpfen.