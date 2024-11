Premiere im Gewichtheben

Triumph für die Mannschaft des Athletik-Club Kaufbeuren: Das Gewichtheber-Team hat seinen ersten Heimwettkampf in der Bayernliga ausgetragen. Die Kaufbeurer kämpften in einem spannenden Duell gegen den ESV-München Neuaubing – und gewannen. Die Veranstaltung war sowohl sportlich als auch organisatorisch ein Erfolg.

Bayerische Meisterin Mona Weber überzeugt

In der Turnhalle des Jakob-Brucker-Gymnasiums war eine elektrisierende Atmosphäre und wurden einige starke Leistungen in verschiedenen Gewichtsklassen erzielt. Unter den sechs Athletinnen und Athleten des ACK lieferte die bayerische Meisterin Mona Weber mit 53 Kilo im Stoßen und 47 Kilo im Reißen neue persönliche Bestleistungen. Ayleen Bocretsion brachte 52 Kilo im Reißen und 68 im Stoßen auf die Hantel. Charlotte Stirnweis riss 78 Kilo und stieß 85 Kilo. Jenny Friedl erzielte im Reißen 58 und im Stoßen 77 Kilo.

AC Kaufbeuren setzt sich klar durch

Doch nicht nur die weibliche Seite des ACK zeigte gute Ergebnisse: Marco Lilienblum brachte 110 Kilo im Reißen und 130 Kilo im Stoßen auf die Hantel, Damian Engel im Reißen 93 Kilo und im Stoßen 117. Til Mohry, der allerdings nicht in Konkurrenz gestartet war, beteiligte sich mit 88 Kilo im Reißen und 100 Kilo im Stoßen. Sowohl die Sportlerinnen und Sportler des ACK als auch die des ESV-Neuaubing haben ihr Bestes gegeben und den Wettkampf genossen. Die Kaufbeurer Gewichtheber setzten sich aber klar mit 3:0 gegen die Münchner durch.

Viele Helfer für den ersten Auftritt nötig

Besonders hervorzuheben war die große Anzahl an freiwilligen Helfern, die sich für die Veranstaltung engagiert haben – nie zuvor waren es so viele. Ihr Einsatz wurde von Teilnehmern und Zuschauern geschätzt. Nur dadurch gelang es dem ACK, einen reibungslosen, erfolgreichen Tag für alle Beteiligten zu gestalten. Zum Abschluss des Tages wurde nach dem Abbau des Equipments der Sieg gefeiert.

„Ein unvergesslicher Tag“

„Das war ein unvergesslicher Tag für uns alle. Mit dem Sieg in der Tasche können wir uns nun super auf weitere Mannschaftswettkämpfe freuen“, erklärte Trainer Alfred Weber. Denn schon in zwei Wochen starten die Gewichtheber des AC Kaufbeuren gegen den ESV München-Ost – und hoffen auf weitere Erfolge in der Bayernliga.

Für Mona Weber jedenfalls steht Ende November noch die deutsche Meisterschaft der Jugend bevor, worauf sie sich in den kommenden Wochen fokussiert: „Der Heimwettkampf hat so Spaß gemacht, dass ich mich jetzt umso mehr auf die deutsche Meisterschaft freuen kann. Natürlich habe ich dabei auch eine Medaille im Blick“.