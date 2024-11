Vorweihnachtliche Freuden: Der Weihnachtsmarkt im Schneiderstadel Hirschzell lockt Besucher

Zahlreiche Besucher ließen sich am Wochenende beim Weihnachtsmarkt im Schneiderstadel in Hirschzell in adventliche Stimmung bringen. Dicht gedrängt standen sie zwischen den Buden auf dem Vorplatz und an den Ständen im Stadel. Allerlei Geschenke, Kunsthandwerk, Kerzen, Wollsocken und süße sowie hochprozentige Köstlichkeiten hatten die Händler im Angebot. Zu festlichen Klängen stärkten sich die Gäste im Außenbereich vor dem Stadel mit heißen Maroni, gebrannten Mandeln, Glühwein und Punsch.

