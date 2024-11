Mauerstetten läutet mit „Zeit des Schenkens“ die Vorweihnachtszeit ein

Heimelig war der Start in die Vorweihnachtszeit am Wochenende entlang der Hausener Straße in Mauerstetten bei „Zeit des Schenkens“, einer Alternative zu den klassischen Weihnachtsmärkten. Aus Häusern, Schuppen, Zelten und Garagen drang das Licht nach draußen. Pünktlich zum Auftakt begann es am Freitagabend heftig zu schneien. Handwerker öffneten ihre Werkstätten und boten die unter dem Jahr gefertigten Werkstücke zum Kauf an.

Icon Galerie 11 Bilder Die Veranstaltung bietet eine Alternative zu traditionellen Weihnachtsmärkten. Handwerker und Künstler öffnen ihre Türen und laden zum Stöbern und Genießen ein.

Mauerstetten lädt ein: Besinnliche Vorweihnachtszeit bei „Zeit des Schenkens“

Beim Bummel vorbei an den eingerichteten Verkaufsecken entlang der weihnachtlich geschmückten Straße suchten sich die Besucher in aller Ruhe das eine oder andere Weihnachtsgeschenk aus oder wärmten sich bei Punsch und Glühwein die Hände und die Mägen.

Auch am Wochenende hat „Zeit des Schenkens“ geöffnet

„Zeit des Schenkens“ geht am Wochenende in die Verlängerung. Die Buden und Werkstätten sind am Samstag, 23.11.2024, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24.11.2024, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.