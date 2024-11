Augsburger Straße wieder offen: Erneuerung der Kaufbeurer Bahnbrücke ist abgeschlossen

Schlaflose Nächte wegen Baustellenlärm, Stau, Umleitungen und umständlichen Schienenersatzverkehr - Anwohnerinnen und Anwohner der Augsburger Straße in Kaufbeuren, Autofahrer und Zugreisende mussten in der vergangenen vier Wochen viele Unannehmlichkeiten ertragen. Es wurde intensive gearbeitet, teilweise auch nachts.

Brückenerneuerung an der Augsburger Straße planmäßig beendet

Seit heute Nachmittag (Donnerstag, 21. November) ist es mit all dem endlich vorbei. „Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn zur Brückenerneuerung an der Augsburger Straße sind planmäßig zu Ende gegangen“, teilt die Pressestelle der Stadt Kaufbeuren am Donnertag mit.

Augsburger Straße seit Donnerstag wieder für gesamten Verkehr freigegeben

Nachdem der Fuß- und Radweg bereits am Mittwoch, 20. November, wieder für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer geöffnet wurde, ist jetzt auch die Vollsperrung der Fahrbahn aufgehoben. Autofahrer können die Straße seit 15 Uhr wieder ohne Einschränkungen benutzen.

Ein kurzer Wintereinbruch mit Schneefall und Windböen hatten die angepeilte Verkehrsfreigabe noch einmal wackeln lassen. Doch trotz aller Komplikationen konnte der Termin letztlich eingehalten werden.

