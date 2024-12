Biber in Gefahr: Tierischer Spaziergang im Kaufbeurer Feierabendverkehr

Ein ungewöhnlicher Besucher sorgte am Montagabend für Aufsehen in der Kaufbeurer Innenstadt: Ein Biber war in der Straße Am Graben, nahe des Forettle-Centers, unterwegs. Der tierische Stadtbummel war nicht der erste Vorfall dieser Art – immer wieder wagen sich Biber auf die stark befahrene Spittelmühlkreuzung, was bereits mehrmals Rettungsaktionen der Feuerwehr notwendig machte. Ob es sich dabei immer um denselben Biber handelt, bleibt unklar.

Frauen warnten Autofahrer mit Handzeichen

Am Montagabend gegen 19.20 Uhr erreichte Hans-G. Diebener ein aufgeregter Anruf seiner Familie. „Meine Enkelin, Tochter und Ehefrau riefen mich an und berichteten: ‚Ein Biber marschiert mitten im Verkehr über die Spittelmühlkreuzung!‘“, erzählt Diebener. Die drei Frauen versuchten umgehend, das Tier vor den Gefahren des Straßenverkehrs zu schützen, und warnten Autofahrer mit Handzeichen.

Beherzter Einsatz der „Biberretterinnen“

Dank des beherzten Einsatzes der „Biberretterinnen“ konnte das Tier seinen Weg schließlich unbeirrt fortsetzen – offenbar zielstrebig und ortskundig. Unter der aufmerksamen Begleitung der Enkelin fand er eine Lücke im Drahtzaun und verschwand sicher im Mühlbach. Die von den drei Damen alarmierte Polizei erreichte wenig später den Ort des Geschehens. „Dieser Biber ist vermutlich hier geboren“, erfuhren sie vor Ort. Damit endete der nächtliche Ausflug des Nagers ohne Zwischenfälle. Diebener zeigte sich erleichtert: „Alles ist gut gegangen. Hoffentlich hat der stämmige Bursche auch in Zukunft so viel Glück.“

Biber sorgen regelmäßig für Aufsehen

Biber, einst fast ausgerottet, sind in Bayern wieder heimisch und sorgen besonders in urbanen Gebieten wie in der Kaufbeurer Innenstadt gelegentlich für Aufsehen. Ihr Lebensraum umfasst Gewässer und Uferbereiche, doch sie scheinen auch keine Scheu vor menschlichen Siedlungen zu haben. Die Tiere sind streng geschützt, was den Umgang mit solchen Situationen zu einer Herausforderung macht.