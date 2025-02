Lachen, Toben und begeisterte Rufe - in der Blöschhalle in Pforzen gehen an den Wochenenden regelmäßig Familien ein und aus. Denn nun gibt es in der Halle einen Indoor-Spielplatz für Klein und Groß. Geöffnet ist samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr, vorausgesetzt es findet kein anderes Event statt.

