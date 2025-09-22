Blonhofen sendet Lebenszeichen

In der Kreisliga Allgäu Süd gab es durch den FC Blonhofen und den BSK Neugablonz zwei unerwartete Auswärtssiege.

Blonhofen bleibt diesmal nervenstark

Mit einem auf den ersten Blick überraschenden, für alle Zuschauer allerdings verdienten Auswärtssieg in Wilpoldsried sendet der FC Blonhofen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit steigerte sich der FCB zum Ende hin und traf durch Valentin Bauer kurz vor der Pause zur Führung. Selbst ein Gegentreffer nach einem Foulspiel – aus Blonhofener Sicht ebenso fragwürdig wie danach ein Platzverweis für Coach Franz Zimmermann – konnte Blonhofen schocken. Mit einer starken Mannschaftsleistung wurde die Partie diesmal gegen Ende des Spiels zugunsten des FCB gewendet. Den entscheidenden Treffer erzielte der kämpferisch jederzeit vorangehende Kapitän Simon Ammersinn in der Nachspielzeit.

Mauerstetten nutzt seine Chancen nicht

Verdiente Niederlage und ein weiterer Rückschlag für den SV Mauerstetten. Mit 2:4 musste sich das Team von Trainer Uwe Zenkner dem BSK Neugablonz in einem fairen Derby geschlagen geben. Der BSK bestimmte die Anfangsphase und ging folglich in Führung. Danach investierte der SVM mehr, kämpfte sich zurück und konnte das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 2:1 drehen. „Was wir dann nach der Pause abgeliefert haben, ist für mich unverständlich“, sagte Zenkner angefressen. Ein eklatanter Abwehrfehler verhalf dem BSK zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der SVM vergab in dieser Phase riesige Chancen inklusive eines Elfmeters, den der BSK-Keeper stark pariert hatte. „Wir haben den Gegner durch unsere haarsträubende Chancenverwertung stark gemacht“, bemängelte Zenkner die in der Folge logische Gegentreffer. Damit verliert der SVM erstmals ein Kreisliga-Duell gegen den BSK.

Neugablonz zeigt Qualität am Ende

Der BSK Olympia Neugablonz hat durch einen sehenswerten Auftritt das Lokalderby auswärts gegen den SV Mauerstetten gewonnen. Damit beendeten die Schmuckstädter auch eine Negativserie von sechs in Folge nicht gewonnenen Partien gegen den SVM. In einem temporeichen Match lagen die Gäste zur Pause mit 1:2 zurück. Allerdings konnte Neugablonz das Spiel kippen. BSK-Chef Rainer Arndt lobt den Auftritt der Mannschaft: „Ihr habt alle durch die Bank gekämpft. Ich hoffe, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergeht.“ Für Vorstandsmitglied Antonio Mezzoprete seien zwei Faktoren entscheidend für den Erfolg gewesen: „Es ist positiv auffallend, wie fit wir sind und dadurch in der Schlussphase noch ein Spiel gestalten und in unserem Sinne drehen können. Und: Wir haben Charakter gezeigt und vor allem Ruhe bewahrt. Kompliment an alle Jungs. Ich bin zufrieden.“ Ins gleiche Horn stößt auch Cheftrainer Dennis Starowoit. „Wir haben deshalb gewonnen, weil wir alles gegeben haben.“