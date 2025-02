Stephan Stracke (CSU) wieder im Bundestag - Eiskalter Sprint ins Ziel

„Wir können feiern“, ruft der Ostallgäuer CSU-Direktkandidat Stephan Stracke (50) am Sonntag um 19 Uhr bei der Wahlparty seiner Partei in Kaufbeuren. Er darf seine Arbeit in Berlin mit Rückenwind weiterführen - nach dreieinhalb Jahren mit der Union in der Opposition künftig wieder in einer Regierungskoalition. 45,5 Prozent der Erststimmen holt der Abgeordnete. Er verbessert sich im Vergleich zu 2021, als die CSU enorme Verluste verschmerzen musste, um 6,8 Prozentpunkte und holt das beste Ergebnis aller Allgäuer Direktkandidaten.

Stephan Stracke gewinnt Direktmandat im Ostallgäu

Entsprechend gut ist die Stimmung bei der Wahlsause, wo sich Stracke mit Blick auf einlaufende Ergebnisse in Bund, Bayern und im Wahlkreis ein Helles gönnt und seinem Team für den Einsatz „in einem unglaublich anspruchsvollen Wahlkampf“ im kalten Winter dankt. „Das war kein Marathon, das war ein Sprint“, sagt er über die mehr als 100 Termine. Ausruhen sei ihm nicht vergönnt. Nach einem Montag mit Sitzungen im Stimmkreis fliegt er Dienstag nach Berlin. (Lesen Sie auch: So bewerten die Kandidaten im Ostallgäu die Ergebnisse der Bundestagswahl)

Bundestagswahl im Ostallgäu - Stephan Strackes Ziele

„Die Wähler haben für einen Regierungswechsel gestimmt“, sagt er, „und Friedrich Merz den Regierungsauftrag erteilt.“ Es ist auch der Zeitpunkt an diesem Abend, als Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor der Kamera stehen und große Einigkeit demonstrieren. „Nun geht es darum, eine handlungsfähige, stabile Regierung zu bilden“, sagt Stracke.

Ein neuer Stimmkreis Ostallgäu nach der Wahlkreisreform

Auf seiner To-Do-Liste für die nächsten vier Jahre hat der Bundestagsabgeordnete die Infrastruktur im gesamten Stimmkreis stehen. Dazu zähle, die Elektrifizierung der Bahnlinien voranzubringen, ebenso den B 12-Ausbau und die B16-Ortsumfahrung Pforzen-Kaufbeuren. Die Verkehrsentlastung Füssens habe er im Blick, außerdem die Sicherung der nun vier Bundeswehr-Standorte in seinem Wahlkreis, der vom Unterallgäu abgekoppelt wurde und sich von Füssen bis in Gemeinden des Landkreises Augsburg erstreckt. Sein Ziel ist es auch, die Menschen dort noch besser kennenzulernen.

Stephan Stracke geht in seine fünfte Amtszeit

Stracke zählt auch auf, was die Wählerinnen und Wähler in diesem frostigen Winterwahlkampf oft gehört haben. Nach dem Ampel-Aus stehe die Union für eine starke Wirtschaft, Bürokratie-Abbau, eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung, gegen eine „ideologisch geprägte Energiepolitik“ und für eine „Asylwende“ mit einem Stopp illegaler Migration.

Susanne Ferschl (Die Linke) kehrt der Politik den Rücken

Für Stracke beginnt damit bald die fünfte Amtszeit. Der gelernte Jurist vertritt den Wahlkreis seit 2009 als Abgeordneter. Damals holte er 51,1 Prozent der Stimmen, 2013 waren es 59,8 Prozent, 2017 kam er auf 49,2 Prozent. Zweite Abgeordnete aus dem Wahlkreis ist Susanne Ferschl von den Linken, die 2017 erstmals über die Landesliste der Linken gewählt wurde und 2024 ihren Abschied aus der Politik angekündigt hat.