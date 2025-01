Bundestagswahl 2025 – was bewegt Kaufbeuren? Sagen Sie uns Ihre Meinung

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 rückt näher – die Wahlbenachrichtigungen in Bayern werden ab 13. Januar verschickt. Wahlberechtigte können dann entweder am 23. Februar persönlich wählen oder Briefwahlunterlagen beantragen und ihre Stimmen bereits vorher abgeben.

In „schwierigen Zeiten“ brauche es eine „handlungsfähige Regierung“ – mit diesen Worten begründete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 27. Dezember seine Entscheidung, der Auflösung des Bundestags und damit den vorgezogenen Neuwahlen zuzustimmen.

Was bewegt die Menschen in Kaufbeuren vor der Wahl?

Ob wirtschaftliche Unsicherheit, Energiepolitik, Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, Migration oder globale Konflikte: Der politische Kurs, den die neue Regierung einschlagen wird, ist entscheidend für die kommenden Jahre. Doch was bewegt die Menschen in Kaufbeuren und Umgebung? Was, glauben Sie, ist notwendig, um die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen zu können? Welche Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen – oder vielleicht auch Sorgen und Frust – gehen Ihnen vor der Wahl durch den Kopf? Genau das möchte die Kaufbeurer Lokalredaktion der Allgäuer Zeitung herausfinden und lädt Sie ein, Ihre Gedanken und Meinungen mit uns zu teilen.

Kommen Sie mit der AZ-Redaktion ins Gespräch

Am Donnerstag, 23. Januar, also genau einen Monat vor der Bundestagswahl, möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Von 10 bis 12 Uhr sind wir am Stand der Allgäuer Zeitung in der Sparkassen-Passage (Kaiser-Max-Straße) für Sie da. Wenn Sie an diesem Tag nicht persönlich vor Ort sein können, freuen wir uns ebenso über Ihre Ansichten in schriftlicher Form. Gerne können Sie uns Ihre Meinung zusenden – per E-Mail an redaktion.kaufbeuren@azv.de oder per Post an Allgäuer Zeitung, Redaktion Kaufbeuren, Josef-Landes-Straße 38 (Buron Center), 87600 Kaufbeuren. Mit Ihrer Erlaubnis veröffentlichen wir Ihre Einsendungen (mit Namen) in der Allgäuer Zeitung.