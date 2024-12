Bürgerversammlung offenbart Wunsch nach mehr Tempo 30 und Tretbecken

Mit knapp 80 interessierten Bürgern war die Bürgerversammlung in Obergermaringen gut besucht. Zu Beginn gab Bürgermeister Helmut Bucher mit vielen Bildern unterlegt einen anschaulichen Rückblick über die Geschehnisse, Aktionen und Beschlüsse im vergangenen Jahr. Viel Positives war hier zu berichten. Von der Renovierung der Gaststätte Germaringen Hof, in dessen Saal die Versammlung stattfand, über die Erneuerung der Spielplätze bis hin zum Besuch in der französischen Partnerschaftsgemeinde La Verrie und vieles mehr. Auch einen Kindergartenbus hat die Gemeinde angeschafft.

Beate Güthner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Bucher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis