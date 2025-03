35 Torabschlüsse, aber nur ein Treffer: Darum unterlag der ESVK den Selber Wölfen

„Steh auf, wenn du am Boden bist“: Mit diesem Lied der Toten Hosen wurden die Fans des ESV Kaufbeuren nach der 1:2-Niederlage gegen Selb am Freitagabend auf den Heimweg geschickt. Offensichtlich hatte der Stadion-DJ schon eine Vorahnung gehabt und den passenden Song in seine Playlist aufgenommen. Am Boden sieht sich der ESVK jedoch noch nicht, auch wenn die Stimmung nach Spielende schon sehr gedrückt war. Nicht wenige im Stadion sahen das berühmte Momentum nach der Niederlage nun auf Seiten der Selber Wölfe. Während Gäste-Trainer Craig Streu in der Pressekonferenz lediglich von einem geilen Play-Off-Spiel sprach, wirkten die Worte von seinem Kaufbeurer Kollegen Leif Carlsson weiterhin wie Durchhalteparolen.

