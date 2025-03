Slalomsieg am Tegelberg

Zwei Top 5-Platzierungen in der U18-Wertung der Deutschen Skiliga in Österreich und einen Sieg in der Skiliga Bayern hat Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren erreicht.

Ein kleiner Fehler zuviel für Tobias Schill

Zusammen mit dem Jugendteam des Allgäuer Skiverbands startete Tobias Schill in der Deutschen Skiliga auf der FIS-Rennstrecke am Natrun-Lift im österreichischen Skigebiet Maria Alm. Bei sonnigem Wetter und -6 Grad Celsius fand zunächst ein Riesenslalom mit zwei Durchgängen statt. Auf einer Streckenlänge von 1.075 Metern mit einer Höhendifferenz von 288 Metern waren in ersten Durchgang 41 Flaggentore mit 40 Richtungsänderungen zu bewältigen, im zweiten Durchgang waren es ein Tor und eine Richtungsänderung weniger. Unter den 130 Teilnehmern lag Schill nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Rang. Ein kleiner Fehler im zweiten Lauf warf ihn jedoch auf den fünften Platz zurück. Sein Fazit: „Wer in der Bundesliga-Ski aufs Podest fahren will, braucht zwei top Läufe. Kleine Fehler darf man sich hier nicht erlauben.“

Kaufbeurer im Riesenslalom und Slalom auf Platz 5

Am Sonntag stand auf derselben Piste der Slalom auf dem Programm – dieses Mal über 597 Meter. Leichter Schneefall erschwerte durch den Wechsel von Natur- und Kunstschnee die Bedingungen. 121 Teilnehmer mussten zwei anspruchsvolle Läufe mit jeweils 52 Toren und 50 Richtungsänderungen absolvieren. Nach dem ersten Durchgang belegte Schill Rang fünf in seiner Altersklasse. Mit vollem Risiko gelang ihm im zweiten Lauf die drittbeste Laufzeit der U18-Fahrer. Dennoch beendete er das Rennen erneut auf Rang fünf.

Rennen am Reithlift unter dem Tegelberg

Beim Skiliga-Bayern-Rennen am Reithlift am Fuße des Tegelbergs gelang Schill schließlich der große Erfolg. Vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Neuschwanstein erkämpfte er sich bei -8 Grad und perfekten Pistenverhältnissen den ersten Platz in der U18-Wertung. Gefahren wurde ein Slalom mit zwei Durchgängen auf einer 420 Meter langen Strecke mit 125 Höhenmetern. Der erste Lauf umfasste 46 Tore mit 45 Richtungsänderungen, der zweite Durchgang wurde leicht reduziert. Beide Läufe waren rhythmisch gesteckt, unterbrochen von einem langen Zug, drei Haarnadeln und einer Vertikalen.

„Beim Slalom heißt es immer alles oder nichts“

Bereits nach dem ersten Lauf setzte sich Schill mit einer Zeit von 40,39 Sekunden klar an die Spitze. Im zweiten Durchgang ging er dennoch volles Risiko – an zwei Stellen drohte er bei vollem Speed aus dem Lauf zu fliegen. Doch mit beeindruckendem athletischem Können rettete er sich auf spektakuläre Weise, meisterte eine Haarnadel akrobatisch auf dem Innenski und ließ den anderen Ski beinahe lässig in der Luft. Mit einer Gesamtzeit von 1:19,59 Minuten sicherte er sich den Sieg mit einem deutlichen Vorsprung von 3,37 Sekunden. „Beim Slalom heißt es immer alles oder nichts“, kommentierte Schill seinen Mut und seine Risikobereitschaft.