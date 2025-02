Willi Dressler: „Ich stand wie so viele wirklich unter Schock“

Völlig fassungslos – so präsentierte sich am Wochenende die weltweite Basketballgemeinde. Die Dallas Mavericks haben den 25-jährigen Luka Doncic getradet – derzeit und wohl auch zukünftig einer der besten Basketballer der Welt. Der Slowene wird in der NBA für einen fragwürdigen Gegenwert zu den Los Angeles Lakers getauscht. Auch Veteran Willi Dressler, Center der DJK Kaufbeuren, zeigt sich von dem Tauschgeschäft wenig angetan.

Luca Doncic wird getradet – was fiel Ihnen als Erstes dazu ein?

WILLI DRESSLER: Als Erstes: Das darf ich in der Zeitung nicht sagen. Als Zweites: Ich stand wie so viele wirklich unter Schock – man kann es nicht anders sagen.

Können Sie die Argumente der Mavericks – mangelnde Defensive und Fitness sowie kommender Vertrag von Doncic zu teuer – nachvollziehen?

DRESSLER: Klares Nein! Luka Dončić ist offensiv ein so nie da gewesenes Jahrhunderttalent, ein einzigartiger Spieler. Das Gesicht deiner Franchise. Der ideale Nachfolger von Dirk Nowitzki. Er hat relativ durchschnittliche Mavericks-Teams bereits in die Conference Finals und vergangene Saison sogar in die Finals geführt – und wird in Kürze erst 26! Mangelnde Fitness, Geld, kein Bock auf Defense... alles Themen, ja. Aber er liefert dennoch unnachahmlich ab und hat die besten Jahre noch vor sich. Ich trade so einen Spieler nicht einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion – und schon gar nicht, ohne vorher seinen wahren Marktwert in der Liga abzuklopfen.

Doncic plus Maxi Kleber, Markieff Morris und einen Zweitrundenpick gegen Anthony Davis, Max Christie und einen hinteren Erstrundenpick – beim Trade von Rudy Gobert 2022 gab es unter anderem vier Erstrundenpicks. Wurde Luka Doncic verramscht – und wenn ja, warum?

DRESSLER: Ich würde einen neuen Award einführen: den „Most Epic Fail“. Die Dallas Mavericks sind jedenfalls heißester Anwärter. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir irgendwann in ein paar Jahren zurückrudern müssen, nach dem Motto: „Alles richtig gemacht, Dallas Mavericks!“ Es geht in der NBA einzig um den Meistertitel – und davon haben sie sich mit diesem unerklärlichen Schnellschuss in meinen Augen deutlich entfernt. Wissen die Mavericks etwas über Luka, was wir alle nicht wissen? Dann sollten sie uns das schnell mitteilen. Ansonsten könnte das Ganze schon bald als der dilettantischste Transfer überhaupt in die NBA-Geschichte eingehen.

Spielen Dallas oder die Lakers nach diesem Trade noch eine Rolle im Meisterschaftskampf?

DRESSLER: Die Western Conference ist enorm stark, Oklahoma City marschiert vorne weg und ist klarer Favorit im Westen. Dallas bangt jetzt schon um die Playoffs – das wird ohne Luka, der zuletzt auch länger verletzt ausgefallen ist, sicher nicht besser. Und ganz ehrlich: Den Lakers ist mit einem fitten Duo Doncic und LeBron alles zuzutrauen. Mehr Offensiv-Talent und Basketball-IQ kannst du kaum haben – und Austin Reaves durften sie trotz dieses Trades auch behalten. Wirklich unfassbar! Jetzt noch ein neuer Big Man, der dir halbwegs verlässlich den Ring beschützt, als Davis-Ersatz – und die Lakers spielen auf Anhieb zumindest um die Conference Finals mit.