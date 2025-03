Marathon beim TV Kaufbeuren

Wie bereits seit vielen Jahren, hat der Vorstand des Turnvereins 1858 Kaufbeuren erfolgreiche Sportler der verschiedenen Abteilungen zu einem kleinen Festakt in die Gaststätte Sonnenhof eingeladen, um deren herausragende sportliche Leistungen mit einer Ehrung zu würdigen. Im Sportjahr 2024 erfüllten 126 Einzel- und Mannschaftskämpferinnen und -kämpfer der Abteilungen Fechten, Judo, Leichtathletik und Turnen diese hohen Hürden.

Kunstturnerin Désirée Girgenti ragt wieder hervor

Mit besonderer Freude und berechtigtem Stolz wies die 2. Vorsitzende Daniela Kirchmaier auf einige besonders hochkarätige Leistungen hin, ohne die Erfolge der anderen zu trüben. So glänzte die Turnerin Désirée Girgenti, wie schon seit Jahren, mit dem ersten Platz bei der deutschen Seniorenmeisterschaft, und Sophie Oestreich mit einem hervorragenden vierten Platz bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft LK3.

Geehrte Sportler des TV Kaufbeuren Fechten: Jakob Euler, Eva Glocker, Maximilian Med, Rakan Abu Obaid, Zaid Abu Obaid, Yassin Rawash, Philipp Ruther, Tim Sauer, Zachary Schroeder, Hanna Stumpe, Helena von Stillfried, Olga Varko. Judo: Maria Alfeder, Ivano Atlija, Sophia Bauer, Deniz Luan Bastürk, Marco Behm, Milena Behm, Mihai Bistrichi, Georg Brunbauer, Viktor Diesner, Isabel Dieterle, Kai Ebel, Friedrich Ramirez Frey, Artur Gebhardt, Bozhidar Gyurov, Shahin-Amir Hoffmann, Marc Hörmiller, Simon Jack Höllerich, David Karle, Julian Keller, Andreas Lang, Emily Merk, Steven Oslath, Elisaveta Orel, Jona Peters, Ragnar Petkov, Rares Rebeja, Nico Schmid, Lewin Schuster, Noah Shafik, Michael Stecher, Daniel Stogniev, Alexandru Tanasa, Vanessa Audrey Teufele, Clemens Ulrich, Georgii Voshchan, Yevhenii Voshchan, Michael Zimmermann.

In der Sparte Judo errangen Simon Jack Höllerich beim Weltranglistenturnier in Slowenien den zweiten Platz, Ivano Atlija bei den süddeutschen U15-Meisterschaften den dritten Platz und im Nachwuchsbereich Georgii Voshchan beim Internationalen Osterturnier in Passau die Silbermedaille. Mit dem ersten Platz bei der bayerischen Mannschaftsmeisterschaft im Fechten glänzten Rakan Abu Obaid, Zaid Abu Obaid, Yassin Rawash und Tim Sauer.

Geehrte Sportler des TV Kaufbeuren Leichtathletik: Lina Calipa, Jakob Danzinger, Jonah Danzinger, Emil Glaser, Valentina Glöckner, Leopold Grimm, Clemens Hämmer, Benedikt Hartmann, Sophie-Louise Hartmann, Jona Hofmann, Luisa Hoisl, Luis Konrader, Klara Kreuzer, Leo Markthaler, Julian Mayr, Jakob Nocker, Marla Valentina Niedoba, Tatiana Pavelková, Gabriel Schulze, Quirin Steinacher, Vincent Titze, Verena Trinkwalder, Marlene Westphal. Turnen: Hannah Armstrong, Mayla Armstrong, Aurelia Belotti, Carina Blaschek, Julika Browarzyk, Katharina Burkhardt, Emi Cominotti, Laura Danos, Emily Deiter, Dziuga Gaidamaviciute, Christina Geisler, Désirée Girgenti, Lena Hofmann, Florentina Hummel, Jasmin Kaiser, Selina Krauß, Veronika Lochner, Sophie Oestreich, Lianna Schreider, Pina Städele, Maja Stadelbauer, Lea Stark, Alissa Stuckert, Rebekka Wengler, Sarah-Michelle Wengler.

Serienweise wurden von den hoch motivierten Wettkämpferinnen und Wettkämpfern aller Altersklassen erste und zweite Plätze bis zur süddeutschen Meisterschaft erkämpft, was die Anwesenden mit großem Applaus quittierten. Die Urkunden für die Kinder überreichte der Stellvertretende Vereinsvorsitzende Steven Oslath in einer kindergerechten eigenen Versammlung, die die Leiterin der Turnabteilungsleiterin, Svitlana Stark, organisiert hatte.

Lob von Oberbürgermeister Stefan Bosse

Oberbürgermeister Stefan Bosse hob in seinem Grußwort hervor, dass der Turnverein eine hervorragende Arbeit für die sportliche Vielfalt in Kaufbeuren leistet. Anerkennend lobte er den Vorstand, dessen Arbeit wichtige Werte für die Gesellschaft vermittle. So diene der Sport der Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit, Wettkampfsport lerne Teamfähigkeit und Fairness, Erfahrung der eigenen Leistungsfähigkeit, aber auch die Verarbeitung einer Enttäuschung bei sportlicher Niederlage. Der Sportpfleger der Stadt, Pascal Lechler, stimmte den Ausführungen des OB rückhaltlos zu.