„Krallen raus – Punkte rein“ - Faustballer steigen auf

Fasching vor einem Jahr machte das Publikum des TV Neugablonz ordentlich Rabatz. Damals traten die Faustballer im letzten Spiel der Bundesligasaison gegen den haushohen Favoriten TV Käfertal an. Zwar verlor der TVN und stieg auch aus der Klasse ab, doch das Publikum hatte sich mit Pauken und Trompeten erstligatauglich erwiesen. Nun gab es ein Déjà-vu in der Neugablonzer Turnhalle: Dort fand heuer die Aufstiegsrelegation statt, die der Gastgeber souverän gewann – angefeuert von seinem erprobten Publikum. „Die Neugablonzer Fans haben sich mal wieder von der besten Seite gezeigt und sind definitiv wieder erstligatauglich“, schwärmte TVN-Kapitän Magnus Elstner – zumal die Faustballer nun zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in der 1. Bundesliga spielen.

Große Anspannung vor dem Turnier beim TVN

Dabei war vor dem Turnier die Nervosität vorhanden: „Da wir Aufstiegsspiele von dieser Sorte noch nicht ausgerichtet haben, war bei allen die Anspannung groß, wie viele Zuschauer kommen und ob organisatorisch alles passt“, erklärt Elstner. Doch danach war die Erleichterung umso größer, berichtet der Zuspieler: „Insgesamt waren über den Tag circa 250 Zuschauer, die getragen durch unseren DJ eine einzigartige Gänsehautatmosphäre geschaffen haben.“ Zumal die Fans mit interessanten Slogans wie „TVN-Cats – Krallen raus, Punkte rein“ anfeuerten oder versuchten, die Gegner einschüchterten: „Piffis Schlag ist härter als dein Montag“ – in Anspielung auf die Schlagkraft von TVN-Angreifer Christoph Sax.

TVN-Ballermann: Angreifer Christoph „Piffi" Sax (rechts) in Aktion. Foto: Harald Langer

Dagegen waren die Faustballer im Vorfeld ob des sportlichen Wettkampfes zuversichtlicher: „Anspannung war auf jeden Fall da. Aber ich denke, weniger als vor zwei Jahren, als wir das erste Mal um den Aufstieg in die Erste Liga gespielt haben.“

Dreimal 3:0 - und trotzdem harte Spiele

An dem Turnier nahmen der TVN als Meister und der TV Segnitz als Vizemeister der 2. Bundesliga Süd sowie Vizemeister TV Waibstadt und Nachrücker TV Dieburg aus der 2. Bundesliga West teil. Neugablonz gewann gegen alle drei Gegner mit 3:0-Sätzen. Und doch gibt Elstner zu, nach der ersten Partie gegen den Angstgegner war ebenfalls Erleichterung zu spüren: „Nachdem wir das erste Spiel gegen Segnitz gewonnen hatten, ist jedem ein großer Stein vom Herzen gefallen.“ Denn alle drei Begegnungen waren enger, als es das Ergebnis ausdrückt. Gegen Segnitz ging der erste Satz in die Verlängerung, im zweiten lag der TVN schon 11:12 zurück, ehe er noch 14:12 gewonnen hat. „Das war der Knackpunkt.“ Auch gegen Dieburg mussten die Neugablonzer zunächst in die Verlängerung, dominierten dann aber das Match.

Neugablonz und Waibstadt schon wieder im Gleichschritt

Vor der Partie gegen Waibstadt war schon klar, dass beide Mannschaften aufsteigen – wie schon 2023. Deshalb wurden auf beiden Seiten einige Spieler geschont und kamen Reservespieler vermehrt zum Einsatz. „Da war jeder Spielausgang möglich gewesen, wir konnten aber den Tag ungeschlagen beenden“, erklärt der Kapitän. Insgesamt zeigt er sich mit der sportlichen Leistung seines Teams zufrieden: „Im Vergleich zum letzten Spieltag vor vier Wochen haben wir klar an allen Defiziten gearbeitet, und vor allem im Zuspiel und der Angabe war eine deutliche Steigerung zu sehen.“

Nach dem Spieltag wird die Turnhalle zur Feierzone

Für das Turnier bekamen die Neugablonzer auch Lob für ihre Organisation, der Stimmung und dem sportlichen Ergebnis. „Wir haben wieder gezeigt, wieso wir als nationaler Faustballstützpunkt ausgezeichnet wurden“, resümiert Elstner stolz. Zumal es nach dem Turnier noch nicht vorbei war, berichtet Elstner: „Die Feier im Anschluss kann sich sicher sehen lassen. Von jedem ist eine riesige Last abgefallen. Denn das Saisonziel wurde übertroffen und wir konnten daheim noch einmal richtig guten Faustballsport zeigen.“

Die Mannschaft des TVN: Abwehr: Michael Friedrich, Jakob Mehr. Angriff: Sandro Bürger, Christoph Sax. Zuspiel: Magnus Elstner (Kapitän). Allround: Luca Padula. Ersatz: Daniel Mack, Hendrik Preis. Es fehlten: Johannes Böhm, Andreas Schneeweis.

Zwar liegt jetzt erst einmal die Feldsaison an, doch für die Hallenspielzeit haben sich die Neugablonzer schon etwas vorgenommen, erklärt der Kapitän: „Das letzte Mal haben wir gut mitgespielt und standen kurz davor, dem einen oder anderen gestandenen Bundesligaverein ein Ei zu legen. Diesmal wollen wir diese Spiele natürlich gewinnen.“