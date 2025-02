Das fünftbeste Team im Freistaat

Die U12-Volleyballerinnen des SV Mauerstetten sind die fünftbeste Mannschaft ihres Jahrgangs im Freistaat. Bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg (Oberpfalz) gewannen die Mädchen fünf von sechs Spielen, wurden am Ende dennoch nur fünfter.

Mauerstetten spaziert durch die Gruppenphase

Durch die Gruppenphase war die U12 des SVM am ersten Turniertag nahezu ohne Mühe spaziert und erspielte sich mit drei Siegen gegen Unterhaching, Ansbach und Hahnbach den ersten Platz. Ohne Satzverlust ging es am zweiten Turniertag ins Viertelfinale gegen den nordbayerischen Meister TV Mömlingen. Zwei große Spielerinnen beim Gegner und ein etwas aus dem Tritt geratenes SVM-Team waren die Gründe, dass es nicht für das Halbfinale reichte. Mömlingen gewann klar in zwei Sätzen – und der Traum vom Podestplatz war damit geplatzt.

SVM gewinnt auch die Platzierungsspiele

Doch die Spielerinnen rafften sich noch einmal auf und schlugen in den Platzierungsspielen Hahnbach ganz klar und Mühldorf knapp im Tiebreak. Am Ende überwog beim Team doch die Freude über den fünften Rang. Auch das Trainerteam zeigte sich stolz und zufrieden mit den Leistungen.

Ergebnisse Vorrunde Gruppe D: SVM – Unterhaching 2:0 (25:12, 25:23). SVM – Hahnbach 2:0 (25:7, 25:11). SVM – Ansbach 2:0 (25:18, 25:15) Viertelfinale: SVM – Mömlingen 0:2 (16:25, 15:25) Platzierungsspiel 5-8: SVM – Hahnbach 2:0 (25:13, 25:10). Spiel um Platz 5: SVM – Mühldorf 2:1 (23:25, 25:17, 16:14)

Und die jungen Spielerinnen haben bei den beiden großen Turnieren sehr viel gelernt und deutlich gesehen, wo sie sich verbessern müssen. Bayerischer Meister wurden am Ende die Lechrain Volleys. Zuvor hatte die U12 - wie auch die U14, U16 und U20 - die schwäbische Meisterschaft gewonnen und damit gezeigt, dass die Jugendarbeit des SV Mauerstetten nach wie vor erfolgreich ist.