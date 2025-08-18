Doppel-Alarm in Neugablonz – Feuerwehr rückt am Montag zweimal aus

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr Kaufbeuren am Montagvormittag ausrücken. Grund waren Rauchmelder, die ohne erkennbaren Grund Alarm schlugen, wie die Feuerwehr mitteilt.

In Wohnhaus lösten sämtliche Rauchmelder aus

Der erste Einsatz begann gegen 9.24 Uhr in der Proschwitzer Straße. In einem Wohnhaus lösten sämtliche Rauchwarnmelder aus, von außen war jedoch weder Rauch noch Feuer zu sehen. Die Feuerwehrleute versuchten zunächst, sich über den Keller Zugang zu verschaffen, stießen dabei jedoch auf eine zusätzliche Stahlstange, die den Zutritt verhinderte.

Neuer Zylinder für die Kellertüre

Erst als die Bewohnerin eintraf und die Tür mit dem Schlüssel öffnete, konnten die Räume überprüft werden. Auch nach gründlicher Kontrolle war kein Brand feststellbar. Um weitere Fehlalarme zu vermeiden, wurden die Batterien aus den Geräten entfernt. Zudem erhielt die Bewohnerin einen neuen Zylinder für die Kellertüre.

Nur wenige Stunden später, gegen 12.10 Uhr, folgte der nächste Alarm in der Radler Straße. Dort piepste ein Rauchmelder auf einer Terrasse und sorgte erneut für einen Feuerwehreinsatz. Auch hier stellte sich rasch heraus, dass kein Brand vorlag. Der Einsatz endete nach rund 25 Minuten. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrkräfte mit mehreren Fahrzeugen beteiligt, ehe beide Einsätze am Mittag abgeschlossen waren.