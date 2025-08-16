Icon Menü
Rauchmelder schlägt Alarm: Feuerwehr öffnet verrauchte Wohnungstür in Kaufbeuren

Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Rauchmelder-Alarm in Kaufbeuren – Feuerwehr öffnet Wohnungstür unter Atemschutz

Alarm in der Merowingerstraße: Am Freitagnachmittag (15.08.) rückt die Feuerwehr Kaufbeuren mit mehreren Fahrzeugen aus. Eine Wohnung ist völlig verqualmt.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr Kaufbeuren musste in der Merowingerstraße eingreifen, nachdem ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte.
    Die Feuerwehr Kaufbeuren musste in der Merowingerstraße eingreifen, nachdem ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Dichter Rauch in der Merowingerstraße: Am frühen Freitagnachmittag (15.08.) wurde die Feuerwehr Kaufbeuren um 13.47 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders alarmiert.

    Auch Drehleiter war vor Ort

    Neun Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen, darunter Drehleiter und Löschfahrzeug, aus. Unter schwerem Atemschutz öffneten sie die betroffene Wohnungstür. Im Inneren fanden die Feuerwehrleute eine komplett verrauchte Wohnung vor – Ursache war ein angebranntes Essen auf dem Herd, wie die Feuerwehr in der Einsatzinformation mitteilt.

    Einsatz unter schwerem Atemschutz

    Mit einem Akkulüfter machten die Feuerwehrleute die Räume wieder rauchfrei. Glück im Unglück hatte der Mieter – er war zur Einsatzzeit nicht zu Hause und hatte das Essen auf dem Herd vermutlich vergessen. Verletzt wurde somit niemand. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr die Wohnung an den Bewohner übergeben.

