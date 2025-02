Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren Tierdrama in Kaufbeuren: In diesem Kanal saß Kater „Findus“ stundenlang fest

Am Freitagabend sorgte ein kleiner Kater für Aufregung in Kaufbeuren. So gelang es Feuerwehr und Besitzer, „Findus“ zu finden und in Sicherheit zu bringen.