Biathlet verpaßt Podium knapp

Noah Schüttler vom Ski-Club Kaufbeuren hat die Saison mit einem vierten Platz im Sprintrennen beim Biathlon-Deutschlandpokal im Bayerischen Wald beendet. In der Gesamtwertung platzierte sich der 18-jährige Oberbeurer damit auf Rang sieben in der Jugendklasse II (Jahrgänge 2006/2007).

Schüttler leistet sich acht Fehlschüsse im Einzel

Am ersten Wettkampftag stand im Hohenzollern-Biathlonstadion am Großen Arbersee ein Einzel über zehn Kilometer mit vier Schießeinlagen auf dem Programm. Bei Schüttler blieben acht der 20 Scheiben stehen, was in Summe vier Strafminuten (30 Sekunden je Fehlschuss) bedeutet hat. Mehr als Rang elf war für der Oberbeurer unter diesen Umständen nicht drin.

Trotz der Enttäuschung galt es am zweiten Renntag, im Sprint über 7,5 Kilometer, nochmals voll anzugreifen. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen hatten die Organisatoren die Startzeit vom frühen Nachmittag auf den späten Vormittag vorverlegt, um noch etwas festere Loipenbedingungen zu ermöglichen. Noah Schüttler ging das Rennen kontrolliert an und lieferte so beim Liegendanschlag eine Null ab, bevor beim Stehendschießen zwei Scheiben stehen blieben und er zweimal durch die Strafrunde gehen musste.

Im Sprint zeigt sich der Kaufbeurer verbessert

Nach einer starken Schlussrunde leuchtete nach 23:56 Minuten zunächst Rang eins für den Kaufbeurer auf dem Ergebnis-Tableau auf. Nun hieß es Zittern. Am Ende schoben sich mit Tagessieger Tim Schneider (23:26 Minuten/ein Schießfehler/TSV Siegsdorf), Lukas Tannheimer (23:32 Minuten/zwei Schießfehler/DAV Ulm) und Korbinian Kübler (23:38 Minuten/drei Schießfehler/SC Hammer) noch drei Athleten vor Schüttler, der somit Tagesvierter wurde.

Zwei Punkte fehlen zum Podium in der Gesamtwertung

Als eine Stunde nach dem Rennen die Gesamtwertung des Biathlon-Deutschlandpokals 2024/2025 feststand, zeigte sich wieder einmal, wie eng Erfolg und Misserfolg im Biathlon beieinander liegen. Noah Schüttler hatte nach den 13 Saisonwettbewerben 212 Zähler auf dem Punktekonto. Zu Rang vier fehlten ihm nur mickrige zwei Punkte, die umgerechnet wohl mit einem Schießfehler weniger drin gewesen wären.

„Meine Saison hatte seine Höhen und Tiefen, aber ich kann den Fortschritt sehen“, resümiert Noah Schüttler seine letzte Saison in der Jugendklasse II. Für den Schüler des Sportgymnasiums Berchtesgaden heißt es jetzt erst einmal, das Gewehr und die Skatingski in die Ecke zu stellen, denn ab Ende April stehen die Abiturprüfungen auf dem Programm.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.