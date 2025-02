Der SV Mauerstetten ist zurück

Nach einer ungewöhnlichen sechswöchigen Spielpause geht es für die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten in der Bezirksliga in den Endspurt. Wobei es eher ein Auslaufen über die Ziellinie wird, denn der SVM steht bereits als diesjähriger Meister und Aufsteiger mit sechzehn Siegen aus sechzehn Spielen fest.

Zwei Heimspiel und nebendran der Faschingsumzug

Die letzten Ligaspiele für sechs der elf Teams finden am 15. März statt. Für Mauerstetten ist die Saison bereits mit dem Heimspieltag am 8. März zu Ende. Doch zuvor steht am Faschingssamstag das Heimspiel gegen das hoffnungslos abgeschlagene Schlusslicht SC Tapfheim und dem abstiegsgeweihten Vizemeister der vergangenen Saison, DJK Augsburg Hochzoll III, im Kalender. Um 11 Uhr ist Anpfiff – es bleibt also Zeit genug, das Spiel in Ruhe anzuschauen, bevor die eingefleischten Karnevalisten dann zum Umzug pilgern. Die Faschingsmuffel können ab etwa 13 Uhr die zweite Partie des SVM in der Mauerstettener Dreifachhalle verfolgen.

Hochzoll III beendet dann im Spiel gegen Tapfheim bereits seine Saison. Es wird auch das Spiel zweier Absteiger sein. Insgesamt gibt es diese Saison sogar drei feste Absteiger. Auch für Bezirksliga-Frischling Sonthofen, das zusammen mit Weißenhorn zeitgleich in Ebenhofen gastiert, ist die Saison mit diesem Spieltag abgeschlossen – auf einem gesicherten Platz im Mittelfeld.

Schaulaufen für den SV Mauerstetten

Die Möglichkeit, die für den SVM außergewöhnliche Saison ungeschlagen an den beiden Heimspieltagen zu beenden, sollte für das Team Antrieb genug sein, auch in den verbleibenden vier Spielen zu performen und zu zeigen, weswegen es souverän die Liga anführt. Wieder mit dabei ist Eva Seidl nach längerem Auslandsaufenthalt. Sie stand für ihr Team bislang nur an den ersten drei Spieltagen im Oktober auf dem Feld.

Das Team von Trainer Jürgen Malter und Kapitänin Franzi Brutscher möchte am Samstag jedenfalls gerne ungeschlagen ins SVM-Saisonfinale gegen Ebenhofen und Friedberg einziehen.