Ein Sieg ist für die SG schon fast Pflicht

„Do or die.“ Das ist zwar etwas martialisch ausgedrückt, aber es beschreibt die Situation ganz gut in der Handball-Bezirksoberliga Alpenvorland diese Saison. Besonders aus der Sicht der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Vier Spiele sind noch zu absolvieren und ab Platz sieben ist noch kein Team endgültig gerettet. Nun geht es gegen den Tabellennachbarn TSV Gilching.

Enges Rennen im Tabellenkeller

Die Kaufbeurer stehen auf dem zehnten Rang (13:23 Punkte) und die Gäste direkt davor auf Platz 9 (14:22). Der TV Waltenhofen als Elfter (7:29) hat wohl nur noch theoretische Chancen weiter nach oben zu kommen. Der SC Unterpfaffenhofen/Germering II (1:35) hat seit Beginn der Saison die Rote Laterne inne und muss den Gang in die Bezirksliga antreten.

Die weiteren Absteiger und Relegationsplätze stehen noch nicht sicher fest. Da kommt es immer darauf an, wer von den oberen Ligen absteigt. Umso wichtiger ist, dass beide Punkte in der Wertachstadt bleiben und es so einen Platz nach oben geht. Zumal Konkurrent Sonthofen in eigener Halle gegen Waltenhofen erfolgreich sein kann. Sollte Herrsching beim TSV Landsberg Federn lassen, dann wären die SG und Herrsching zudem punktgleich.

Pressewart Axel Vorbach mahnt

„Es sind aber alles nur Zahlenspielereien, deswegen ist ein Sieg fast schon Pflicht, um sicherzugehen und weiter Boden gutzumachen“, sagt Pressewart Axel Vorbach. Und die Kaufbeurer haben noch was gutzumachen. Nach einem schwachen Auftritt beim TSV Herrsching, wollen sie vor heimischem Publikum Wiedergutmachung. Auch das Hinspiel in Gilching war nicht von Erfolg gekrönt (21:26).

Coach Christian Klöck hofft auf kompletten Kader

Wen Coach Christian Klöck auf die Platte schickt, entscheidet sich erst wieder beim Abschlusstraining. Wenn der Kader komplett ist, dann gibt es viele Möglichkeiten, auf die taktischen Kniffe vom erfahrenen Gästecoach Jürgen Hoffmann zu reagieren. Anwurf ist um 17.30 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Turnerstraße. Eine große Zuschauerkulisse und lautstarke Unterstützung würden dem Team sicherlich helfen.

Im Anschluss bestreitet die Reserve der SG ihr letztes Saisonspiel ab 19.30 gegen die SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Zum Duell Vierter (SG) gegen Dritten (TSV Herrsching) kommt es ab 16 Uhr bei der weiblichen B-Jugend. Und ab 12.30 Uhr findet vorher ein D-Jugendturnier statt. Da alle drei Teams außer Konkurrenz antreten, können sie ohne Druck aufspielen. Die SG trifft ab 12.30 Uhr auf den TSV Landsberg und ab 14.30 Uhr auf den VfL Buchloe.