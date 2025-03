Kaufbeuren gelingt dicke Überraschung

Erfolg für die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Sie schlugen die HSG Isar-Loisach am Faschingssonntag in der Bezirksoberliga 37:32 (17:16).

Jonas Klöck ist wieder zurück

Nicht ganz so viele Zuschauer wie sonst waren in der Sporthalle an der Turnerstraße. Schuld daran war das gute Wetter und einige Faschingsumzüge. Die SG musste zwar ein paar Ausfälle verkraften, aber Trainer Christian Klöck konnte trotzdem eine nahezu volle Bank aufbieten. Jonas Klöck, der bis Dezember bei der HSG Dietmannsried/Altusried gespielt hat, kehrte nach dem Gastspiel wieder zu seinem Stammverein zurück und stand neben Nils Hipper als Torhüter im Aufgebot. Auch sein Bruder Niklas und Patrick Spitschan waren dabei. Ebenso biss Florian Bartelt auf die Zähne und stellte sich in den Dienst der Mannschaft.

Die SG behält die Nerven - und erzwingt das Glück

Dennoch kam der Tabellenvierte besser ins Spiel und legte immer eine Führung mit einem Tor vor – die zeitweise auf drei Treffer ausgebaut wurde. Aber die SG behielt die Nerven, spielte ruhig weiter und hatte mit der Zeit auch das nötige Glück. Kamen am Anfang die abgewehrten Bälle wieder zum Gegner, so wendete sich langsam das Blatt. Genauso verhielt es sich auch mit den Pfostentreffern: Innenpfosten und rein hieß es jetzt. Auch die Zuschauer wachten nun auf. Das alles hatte zur Folge, dass die Kaufbeurer in der 29. Minute zum 15:15 ausgleichen konnten. Und fast mit dem Pausenpfiff stellte Konstantin Balkow auf 18:16 und somit zum verdienten Halbzeitstand.

Trainer Christian Klöck mit taktischem Risiko

Die Gäste stellten danach um und die Manndeckung gegen Niklas Klöck wurde aufgehoben. Das kam der Spielweise der Wertachstädter entgegen. Auch das teilweise 7-gegen-6, das von Coach Klöck angewiesen wurde, verunsicherte die HSG ein wenig. Das riskante Spiel klappte hervorragend und der – wieder einmal sehr starke Nils Hipper im Tor – kam immer schnell genug in seinen Kasten zurück. Die SG legte nun immer mehr zu und vergrößerte den Vorsprung von Minute zu Minute. Nach einem 8:2-Lauf innerhalb von elf Minuten hieß es dann 28:21. Als der Vorsprung dann bei neun Toren lag, schien die Partie entschieden.

Die SG spielte mit: Hipper, J. Klöck (beide Tor): Heil, Haggenmüller 4, N. Klöck 8, Gollmitzer 1, Bartelt 3, Spitschan 8, Hohenreiter, Mohring 3, Schlegel 1, Balkow 9, Bartel.

Nun steht der Kracher in Herrsching an

Doch der Tabellenvierte wollte sich nicht so einfach seinem Schicksal ergeben und kam wieder heran. Die SG vergab ein paar klare Chancen, machte technische Fehler. Aber beim Stand von 33:29 zeigte das Team von Kapitän Roman Haggenmüller seine Kämpferqualitäten und fing sich wieder. Mit 37:32 feierte die SG einen wichtigen und auch absolut verdienten Heimsieg. Damit klettert die SG auf den achten Platz, punktgleich mit dem TSV Herrsching II.

Die Truppe vom Ammersee ist nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter der SG. Das wird ein heißer Tanz in zwei Wochen, denn da sind die Wertachstädter zu Gast beim TSV.