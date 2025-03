Als erste Schule im Ostallgäu wurde die Konradin-Grundschule in Kaufbeuren vom Bayerischen Kultusministerium als „Sport-Grundschule“ ausgezeichnet. „Für uns ist das die Anerkennung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren“, erklärt Rektor Arthur Müller und fügt an: „Denn Bewegung, Austoben und Ernährung der Schüler ist uns wichtig.“

