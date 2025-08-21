Der ESVK ist wieder da

Die Vorfreude war riesig: endlich wieder Eishockey in der Energie Schwaben Arena. Zwar gab es nur ein Testspiel des ESV Kaufbeuren gegen Ligarivale Starbulls Rosenheim or 1864 Zuschauern, aber das tat der Spannung keinen Abbruch.

Nicolas Appendino erster Kapitän

Die Joker legten auch flott los: Mit Nicolas Appendino als ersten Kapitän hatten sie die ersten Chancen. Dann wurde das Spiel aber zerfahrener, das fehlende Zusammenspiel so früh in der Vorbereitung machte sich bemerkbar. Wobei der ESVK schon gute Ansätze zeigte – und auch in Checklaune war.

Tyson McLellan it feinem Trick

Im zweiten Drittel hatte Rosenheim zunächst mehr vom Spiel, aber die Joker kamen zurück. Die Partie wurde aber auch härter. Dann gingen die Starbulls durch Jordan Taubert in Führung (25.). Das motivierte aber wieder die Joker. Es wurde teilweise wildes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause reagierte Tyson McLellan bei einem Bully schnell und frech und bediente Joe Cassetti vor dem Tor, der nur noch einzuschieben brauchte (39.). Das weckte dann auch die Kaufbeurer Fans. Doch kurz darauf traf Lewis Zerter-Gossage (40).

Joker gut, aber noch nicht gut genug

Im letzten Abschnitt kam Rosenheim zunächst besser aus der Kabine, dann aber erspielten sich die Joker einige gute Chancen. In der 42. Minute spielte der ESVK erstmals mit sechs Feldspielern und hatte wie auch kurz danach bei einer Strafzeit gegen die Gäste gute Möglichkeiten. Dann plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Gegen Ende der Partie kam der ESVK wieder etwas stärker – bis Ville Järveläinen ins leere Tor der Joker traf (60.). Es war die Entscheidung in eine teilweise munteren, aber auch sichtbaren Vorbereitungsspiel.