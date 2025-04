Die Autowerkstatt in Dösingen im Ostallgäu mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch was dort passiert, ist weltweit einmalig. Und preiswürdig: Das Unternehmen Auto Ellenrieder wurde kürzlich mit dem renommierten Siegel „Top 100“ ausgezeichnet und zählt damit zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland.

