Großbaustelle in Kaufbeuren Tankstellen-Chef in Kaufbeuren atmet auf - endlich wieder freie Fahrt in der Augsburger Straße

Leere Zapfsäulen, kaum Umsatz – hinter Tankstellenpächter Yavuz Saygin liegen harte Monate. Jetzt hofft er, dass mit dem Verkehr auch die Kunden zurückkommen.