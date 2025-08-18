Icon Menü
Endlich wieder freie Fahrt: Tankstellenbetreiber in Kaufbeuren hofft auf Kunden nach Baustellenpause

Großbaustelle in Kaufbeuren

Tankstellen-Chef in Kaufbeuren atmet auf - endlich wieder freie Fahrt in der Augsburger Straße

Leere Zapfsäulen, kaum Umsatz – hinter Tankstellenpächter Yavuz Saygin liegen harte Monate. Jetzt hofft er, dass mit dem Verkehr auch die Kunden zurückkommen.
Von Katharina Gsöll
    Yavuz Saygin, Pächter der Aral-Tankstelle in der Augsburger Straße, hofft, dass seine Kunden ab Dienstag zurückkommen.
    Yavuz Saygin, Pächter der Aral-Tankstelle in der Augsburger Straße, hofft, dass seine Kunden ab Dienstag zurückkommen. Foto: Katharina Gsöll

    Yavuz Saygin zählt die Tage. Am Dienstag soll die Augsburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden – nach monatelanger Vollsperrung und einer langen Durststrecke für den Pächter der Aral-Tankstelle an einer der wichtigsten Verkehrsachsen Kaufbeurens. „Es wird Zeit, dass wieder Kunden kommen können“, sagt er und blickt auf die wohl schwierigsten Monate seit der Übernahme der Tankstelle vor drei Jahren zurück.

