Tankstellen-Chef in Kaufbeuren atmet auf - endlich wieder freie Fahrt in der Augsburger Straße

Yavuz Saygin zählt die Tage. Am Dienstag soll die Augsburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden – nach monatelanger Vollsperrung und einer langen Durststrecke für den Pächter der Aral-Tankstelle an einer der wichtigsten Verkehrsachsen Kaufbeurens. „Es wird Zeit, dass wieder Kunden kommen können“, sagt er und blickt auf die wohl schwierigsten Monate seit der Übernahme der Tankstelle vor drei Jahren zurück.
Großbaustelle in Kaufbeuren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden