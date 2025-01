Ab dem 15. Februar wird die elektronische Patientenakte (ePA) bundesweit eingeführt. Nach einer Modellphase, die bereits am 15. Januar beginnt, sollen auch Patientinnen und Patienten in Kaufbeuren und dem Ostallgäu von der ePA profitieren. Doch was bedeutet das konkret für sie – und für die medizinischen Einrichtungen vor Ort?

