„Weniger woke und mehr work“ - Minister eröffnet die Bauplus in Kaufbeuren

Mit großem Besucherzuspruch ist an diesem Samstag (1.2.2025) die Bauplus in der Kaufbeurer Karthalle eröffnet worden. An zwei Tagen bietet die Bau- und Einrichtungsmesse wieder Ideen, Angebote und Beratung rund um die eigenen vier Wände. Messeveranstalter Jens Güttinger rechnet mit knapp 5000 Besuchern. Knapp 70 Ausstellern zum größten Teil aus der Region präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Hinzu kommt ein umfangreiches Vortragsprogramm.

Staatsminister eröffnet die 15. Bauplus

Offiziell eröffnet wurde die Messe am Vormittag mit dem Minister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger (CSU) als Vertreter der bayerischen Staatsregierung. „Wir stehen vor einem Regierungs- und Mentalitätswechsel in Berlin“, sagte Beißwenger, dessen Besuch vor allem dem Bundestagswahlkampf geschuldet war. Dies sei dringend notwendig. „Viele Länder in Europa haben die gleichen Probleme“, sagte er. „Aber wir befinden uns in einer Rezession, also muss das auch etwas mit der bisherigen Politik zu tun haben.“

Beiswenger: Bayern steht wirtschaftlich gut da

„Wir brauchen weniger woke und mehr work“, sagte der Minister, der den Freistaat in einer Vorbildrolle sieht. Bayern leiste sich den Luxus eines Ministers für Europaangelegenheiten nicht ohne Grund. „Wir stehen wirtschaftlich gut da und haben deshalb den Drang, auch international mitzumischen.“

„Bauplus setzt viele Impulse“

Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) lobte Messeveranstalter Jens Güttinger und Hallenbetreiber Josef Scheibel für ihre Engagement und die Kondition, die mittlerweile 15. Messe dieser Art in Kaufbeuren auf die Beine zu stellen. „Die Bauplus setzt viele Impulse“, sagte Bosse, „und ist damit ein toller Jahresauftakt.“ An den zwei Tagen in der Karthalle zeigten sich viele Trends. Der Fokus liegt wie im Marktgeschehen auf neue Ideen für die eigenen vier Wände und die Energieversorgung.

Vom Energieversorger bis zum Kreditinstitut

An die Eröffnung schloss sich traditionell der Messerundgang an. Das Ausstellerspektrum reicht wieder von Finanzierungsmöglichkeiten, die die Sparkasse Allgäu aufzeigt, über etliche Handwerksbetriebe bis hin zur Beratungstätigkeit des kommunalen Energieversorgers VWEW-Energie.

Viele regionale Anbieter bei der Bauplus

Im Mittelpunkt der Bauplus stehen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Sanieren, Einrichtung, Garten, Energie und Finanzierung. „Bis auf wenige neue Anbieter sind die bewährten, regionalen Aussteller dabei“, sagt Güttinger. Im Zentrum stünden aber Bau- und Einrichtungsthemen sowie Möglichkeiten der Sanierung. Als Beispiel nannte Güttinger Hilfe bei Schimmel in Wohnräumen - ein Thema, das jedes Jahr zahlreiche Interessenten unter Mietern und Vermietern findet. Auch altersgerechtes Wohnen mit barrierefrei zugänglichen Räumen gewinne an Bedeutung.

Geöffnet ist die Bauplus am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos online unter www.bauplus-messe.de.