Darum wurden die Gelben Schleifen an den Kaufbeurer Ortseingängen erneuert

Die symbolischen Gelben Schleifen an den Zufahrtsstraßen nach Kaufbeuren wurden runderneuert. Symbolisch brachten Kommandeur Oberst Thorsten Milewski von der Bundeswehr und Oberbürgermeister Stefan Bosse in der Apfeltranger Straße eine der neuen, größeren Gelben Schleifen an einem Lichtmast an. Vor Ort unterstrichen beide das gemeinsame Miteinander.

Solidarität mit Soldaten im Auslandseinsatz

„Wir bringen heute vor allem unsere Solidarität mit den im Auslandseinsatz befindlichen Soldatinnen und Soldaten, darunter auch Soldaten des Kaufbeurer Fliegerhorsts, zum Ausdruck“, hebt das Stadtoberhaupt hervor.

Oberst Thorsten Milewski ergänzt: „Die Gelbe Schleife ist Ausdruck der besonderen Wertschätzung der Stadt Kaufbeuren für die Einsatzbereitschaft der Menschen in der Bundeswehr. Das ehrt uns sehr und verdeutlicht: Wir sind in Kaufbeuren erwünscht.“

Zusammenarbeit zwischen Stadt Kaufbeuren und Fliegerhorst hat lange Tradition

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kaufbeuren und dem Fliegerhorst hat eine lange Tradition und kann bereits auf eine jahrzehntelange Vergangenheit zurückblicken. Seit dem Jahr 2019 besteht eine feste Verbundenheit zwischen dem Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd am Fliegerhorst und der Stadt Kaufbeuren in Form einer offiziellen Patenschaft.

Ein Jahr später wurde die Solidarität Kaufbeurens mit der Bundeswehr durch das Anbringen von Gelben Schleifen in allen Stadtteilen symbolisiert.

Gelbe Schleifen hängen an den wichtigsten Zufahrten nach Kaufbeuren

Die Erste wurde im Jahr 2020 durch Oberbürgermeister Stefan Bosse im Sitzungssaal des Kaufbeurer Rathauses angebracht. Die Schleifen tragen alle die Aufschrift „Unsere Soldaten - Unsere Bürger“, integriert sind die Wappen des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe Abteilung Süd und der Stadt Kaufbeuren.

Sie hängen gut sichtbar an den zehn wichtigsten Zufahrtsstraßen nach Kaufbeuren. Die alten Gelben Schleifen waren von der Sonneneinstrahlung ausgebleicht und kaum noch erkennbar. Daher wurde der Tausch notwendig.

