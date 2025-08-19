Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Eröffnung der Augsburger Straße: Kaufbeuren freut sich über Rückkehr zur Normalität

Freie Fahrt

Monate des Stillstands beendet – Augsburger Straße in Kaufbeuren wieder geöffnet

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger jubeln: Nach umfangreichen Brücken- und Straßenarbeiten kehrt auf der zentralen Verkehrsader Kaufbeurens der Alltag zurück.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Die Vollsperrung ist aufgehoben, neue Rad- und Gehwege sorgen für mehr Sicherheit.
    Die Vollsperrung ist aufgehoben, neue Rad- und Gehwege sorgen für mehr Sicherheit. Foto: Katharina Gsöll

    Nach monatelanger Vollsperrung hat die Stadt Kaufbeuren am Dienstag um 14 Uhr endlich die Verkehrsfreigabe der Augsburger Straße erteilt.

    Nachricht, auf die viele gewartet haben

    Eine Nachricht, auf die viele gewartet haben: Seit Ende März war eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt komplett gesperrt – zunächst wegen Brückenbauarbeiten, danach folgten Tiefbauarbeiten sowie Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen.

    So sah die Bahnbrücke über die Augsburger Straße vor der Sanierung aus.
    So sah die Bahnbrücke über die Augsburger Straße vor der Sanierung aus. Foto: Mathias Wild (Archivfoto)

    Die monatelangen Einschränkungen hatten für Geduldsproben gesorgt, der Verkehr auf den Umleitungsstrecken staute sich regelmäßig. Die Stadtverwaltung zeigt sich zufrieden: Die Arbeiten seien trotz des umfangreichen Programms nach Plan verlaufen. Dass die Bauarbeiten notwendig waren, steht außer Frage.

    Die Brücke war sanierungsbedürftig, immer wieder blieben Transporter in der alten Unterführung stecken, die Zufahrten zu Tankstelle und Kaufland waren eng und unübersichtlich, Fahrbahn und Gehwege stark abgenutzt. Jetzt ist die Verkehrsführung deutlich sicherer.

    Mit der Wiederöffnung der Augsburger Straße kehrt ein Stück Normalität zurück. Jetzt stehen lediglich noch Restarbeiten an den Gehwegen und Nebenanlagen an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden