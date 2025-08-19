Monate des Stillstands beendet – Augsburger Straße in Kaufbeuren wieder geöffnet

Nach monatelanger Vollsperrung hat die Stadt Kaufbeuren am Dienstag um 14 Uhr endlich die Verkehrsfreigabe der Augsburger Straße erteilt.

Nachricht, auf die viele gewartet haben

Eine Nachricht, auf die viele gewartet haben: Seit Ende März war eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt komplett gesperrt – zunächst wegen Brückenbauarbeiten, danach folgten Tiefbauarbeiten sowie Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen.

Icon vergrößern So sah die Bahnbrücke über die Augsburger Straße vor der Sanierung aus. Foto: Mathias Wild (Archivfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sah die Bahnbrücke über die Augsburger Straße vor der Sanierung aus. Foto: Mathias Wild (Archivfoto)

Die monatelangen Einschränkungen hatten für Geduldsproben gesorgt, der Verkehr auf den Umleitungsstrecken staute sich regelmäßig. Die Stadtverwaltung zeigt sich zufrieden: Die Arbeiten seien trotz des umfangreichen Programms nach Plan verlaufen. Dass die Bauarbeiten notwendig waren, steht außer Frage.

Die Brücke war sanierungsbedürftig, immer wieder blieben Transporter in der alten Unterführung stecken, die Zufahrten zu Tankstelle und Kaufland waren eng und unübersichtlich, Fahrbahn und Gehwege stark abgenutzt. Jetzt ist die Verkehrsführung deutlich sicherer.

Mit der Wiederöffnung der Augsburger Straße kehrt ein Stück Normalität zurück. Jetzt stehen lediglich noch Restarbeiten an den Gehwegen und Nebenanlagen an.