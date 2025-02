ESVK gewinnt wieder, muss aber trotzdem auf ein kleines Wunder hoffen

Trotz eines 5:4-Siegs am Freitag in Regensburg wird der ESVK wohl den Weg in die DEL2-Play-downs antreten müssen. Freiburg liegt nach einem Sieg gegen Selb jetzt einen Spieltag vor Hauptrundenschluss schier uneinholbar vorn - um noch Zehnter zu werden, müsste der ESVK im Showdown am Sonntag gegen die Breisgauer haushoch gewinnen.

Immerhin: Am Freitag machten die Joker einen guten Job. Sie drehten zunächst ein 0:1 (8.) in ein 2:1 (20.). Auch das 2:2 direkt zu Beginn des Mittelabschnitts schüttelten sie ab. Nolan Yaremko erzielte kurz vor Ende des Mittelabschnitts die 3:2-Führung. Diese hätten sie in einer fünfminütigen Überzahl erhöhen müssen, hier waren die Gäste aus dem Allgäu allerdings viel zu wenig zwingend.

ESVK in Regensburg: Spiel bis zum Ende spannend

Stattdessen traf danach wieder Regensburg zum 3:3. Postwendend gelang ein Doppelschlag der Kaufbeurer: Kharboutli und Bindels bauten die Joker-Führung auf 5:3 aus. Doch die Joker brachten diesen Abstand nicht sicher ins Ziel. Zwei Minuten vor Ende verkürzte Ontl auf 4:5. Kurz darauf bejubelte Regensburg einen weiteren Treffer: Bange Momente erlebten rund viereinhalbtausend Fans - letztlich entschieden die Schiedsrichter, dass das Tor irregulär war.

So war es unter dem Strich ein Spiel, in dem Kaufbeuren besser war, sich aber insbesondere in der Schlussphase nicht von seiner Glanzseite präsentierte.

