Luftschlangen an der Eingangstür, eine Polonaise durchs Büro oder kreative Kostüme am Empfang – zur fünften Jahreszeit darf es in manchen Betrieben auch mal lustiger zugehen. Das bringt einige arbeitsrechtliche Fragen mit sich. Wie regeln Unternehmen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu den Betriebsablauf im Faschingstrubel?

Katharina Gsöll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis