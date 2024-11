Erste Siege in der 2. Bundesliga

Die Herren des TV Neugablonz sind mit zwei Siegen in die Zweite Bundesliga in der Halle gestartet. Dabei waren Tabellenführer TV Augsburg und der TSV Unterpfaffenhofen zu Gast.

Doppelderby in Neugablonz

„Man könnte den ersten Spieltag durchaus ein Derby nennen, da Augsburg und Unterpfaffenhofen jeweils die nächsten Gegner aus unserer Liga sind“, erklärt Kapitän Magnus Elstner. Das erste Spiel gegen Augsburg war für TVN-Verteidiger Andreas Schneeweis ein besonderes, da es gegen seinen Heimatverein ging. Zudem war der Gegner bundesligaerfahren, Neugablonz wollte also „fehlerfrei und konsequent“ spielen. „Genau dies gelang uns dann auch von Anfang an“, berichtet Elstner. „Sandro Bürger setzte mit seinen Angaben und am Block Augsburg oft unter Druck. Jakob Mehr, Schneeweis und Michael Friedrich blieben in der Abwehr und dem Zuspiel fehlerfrei und Christoph Sax punktete gewohnt kraftvoll.“ So ging das Spiel mit 3:0 an den TVN.

Aufholjagd des TV Neugablonz im zweiten Spiel

Gegen den TSVU ging Neugablonz mit frischen Kräften – aber zwei Punkte waren natürlich das Ziel. Zunächst hatte der TVN aber Schwierigkeiten, dennoch wurde der erste Satz in der Verlängerung und der zweite dann klar gewonnen. Doch dann kam es zum Bruch bei den Gastgebern. Die Oberbayern gewann zwei Sätze und lagen im dritten in Führung. Aber dann drehte Neugablonz noch die Partie mit einer langen Punkte-Serie.

Im Anschluss gewann der TVA gegen Unterpfaffenhofen und bleibt Tabellenführer. Am Wochenende geht es für den TVN nach Vaihingen/Enz gegen den mitfavorisierten Gastgeber und TSV Grafenau.