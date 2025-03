Alarm wegen brennendem Auto – Feuerwehr Kaufbeuren rückt am Donnerstag zweimal aus

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Kaufbeuren gleich zweimal zu Einsätzen aus. Zunächst wurde die Feuerwehr um 10.22 Uhr zu einer Notöffnung in der Friedrichswalder Straße in Kaufbeuren-Neugablonz alarmiert.

Einsatzkräfte klettern durch ein Fenster in den Keller

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei gelang es den Einsatzkräften, durch ein Fenster in den Keller zu klettern und die Haustür für den Rettungsdienst zu öffnen. Der Einsatz dauerte eine Stunde, vor Ort waren zwölf Feuerwehrleute mit einer Drehleiter und mehreren Fahrzeugen.

Kurze Zeit später, um 13.19 Uhr, erfolgte ein Alarm wegen eines brennenden PKW auf einem Parkplatz in der Espachstraße. Der Wagen hatte den Parkplatz jedoch bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf, sodass kein Eingreifen notwendig war.

Standheizung qualmte vermutlich

Laut Stefan Ostenrieder, Stadtbrandinspektor, hatte das Auto wohl nicht wirklich gebrannt. „Wahrscheinlich hat es nur gequalmt, möglicherweise wegen einer Standheizung“, vermutet er. Ein Passant hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Der Besitzer sei bereits mit dem Fahrzeug weggefahren, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Einsatz dauerte nur 30 Minuten und es waren 15 Feuerwehrleute vor Ort.